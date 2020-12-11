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"Величайший луч света": Элтон Джон высказался о смерти актрисы Барбары Виндзор

"Величайший луч света": Элтон Джон высказался о смерти актрисы Барбары Виндзор
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф

В четверг, 10 декабря, в возрасте 83 лет умерла британская актриса Барбара Виндзор, наиболее известна по ролям в фильме "Так держать…" и сериале "Жители Ист-Энд".

О смерти звезды сообщает BBC.

Ее муж Скотт Митчелл сказал изданию, что она мирно скончалась от болезни Альцгеймера в доме престарелых в Лондоне.

Близкий друг Барбары Виндзор, музыкант Элтон Джон написал на своей странице в Twitter: "Мир потерял величайший луч света. А на небесах есть самый милый и забавный ангел".

Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская отдали должное актерской и благотворительной деятельности актрисы.

На протяжении своей 60-летней карьеры Виндзор сыграла в более чем 50 картинах.

Барбара Виндзор была хорошо известна миллионам телезрителям благодаря роли домовладелицы Пегги Митчелл в сериале "Жители Ист-Энд", где вместе со своими экранными детьми Росс Кемпом и Стивом Макфадденом играла главную роль.

Ее последнее появление в сериале произошло в 2016 году, в том же году, когда она стала дамой за свои актерские заслуги и благотворительную деятельность.

Ранее сообщалось, 11 декабря умер корейский кинорежиссер Ким Ки Дук, которого называли восточноазиатским Михаилом Ломоносовым.

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Все по теме:

Элтон Джон, Смерть, Альманах 2020, Барбара Виндзор.

Автор:

Телеграф
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