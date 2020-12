"Величайший луч света": Элтон Джон высказался о смерти актрисы Барбары Виндзор

В четверг, 10 декабря, в возрасте 83 лет умерла британская актриса Барбара Виндзор, наиболее известна по ролям в фильме "Так держать…" и сериале "Жители Ист-Энд".

О смерти звезды сообщает BBC.

Ее муж Скотт Митчелл сказал изданию, что она мирно скончалась от болезни Альцгеймера в доме престарелых в Лондоне.

Близкий друг Барбары Виндзор, музыкант Элтон Джон написал на своей странице в Twitter: "Мир потерял величайший луч света. А на небесах есть самый милый и забавный ангел".

The world has lost the biggest ray of light. And heaven has the sweetest and funniest angel. #RIP #BarbaraWindsor pic.twitter.com/M67b5Qf1wN

Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская отдали должное актерской и благотворительной деятельности актрисы.

Dame Barbara Windsor - a great British actor and tireless charity campaigner who will be deeply missed. pic.twitter.com/VW8fmQjTR8

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) December 11, 2020