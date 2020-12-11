Внезапно умер известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук: самые яркие работы мастера

11 декабря стало известно, что в одной из латвийских больниц скончался корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Причиной кончины режиссера стали осложнения от коронавируса. На момент смерти ему было 59 лет.

Об этом сообщил латвийский портал Delfi с ссылкой на директора ArtDocFest/Rīga Виталия Манского.

Сообщается, что Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября для того, чтобы приобрести дом в Юрмале. Однако с 5-го декабря перестал выходить на связь.

Ким Ки Дук - южнокорейский кинорежиссер, которого называют восточноазиатским Михаилом Ломоносовым. Родился в 1960 году в одной из провинций Южной Кореи. Свой путь в шоу бизнесе Ким Ки Дук начинал как художник, а после погрузился в режиссуру.

«Телеграф» предлагает вспомнить фильмы режиссера, которые принесли ему мировую славу.

"Самаритянка" (2004)

Фильм рассказывает историю о двух школьницах, которые начали заниматься проституцией, чтобы собрать деньги для поездки в Европу. Картина была отмечена на Берлинском кинофестивале.

Береговая охрана (The Coast Guard, 2002)

Фильм является одним из самых жестких в фильмографии режиссера.

"Пустой дом" (2004)

Картина знакомит зрителя с безмолвным парнем, который селится в дома, в которых никто не живет, и поселяется там на несколько дней. Взамен он чинит неработающие вещи в квартире и убирается. Однако, однажды он попадет в дом, где встречает несчастную женщину, страдающую от тирании мужа. Вместе они убегают.

"Ариранг" (2011)

Ильм, который покорил Каннский кинофестиваль. Картина поведает о кинорежиссере. «Ариранг» открывает зрителям мир глазами Ким Ки Дука.

"Один на один" (2014)

Фильм, получивший признание на Венецианском кинофестивале, рассказывает историю об убийстве корейской школьницы. После исполненного заказа, семерых наемников преследуют мстители, которые делают все, чтобы те понесли наказание за содеянное.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что от коронавируса скончался российский актер Александр Самойлов.