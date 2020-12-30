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Бывший муж Полины Гагариной устроил певице неприятный «сюрприз» под Новый год

Бывший муж Полины Гагариной устроил певице неприятный «сюрприз» под Новый год
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram фан. Полины Гагариной

Российская певица Полина Гагарина, о проблемах в семье которой стало известно в мае этого года, все же развелась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Недавно 33-летнюю артистку даже заметили целующейся с российским музыкантом Борисом Ионовым.

Как сообщает Сплетник, бывший муж Гагариной против того, чтобы вывозить их совместную дочь Мию заграницу, так как певица планировала отправиться с ребенком на новогодние каникулы в Занзибар.

Через Федеральную миграционную службу Исхаков запретил вывозить дочь за пределы РФ. Об этом мужчина уточнил на своей странице в Инстаграме.

"Я был вынужден, в интересах своего ребёнка, подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом. Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребёнок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц. Во-вторых, и это очень важно, слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен", - поясняет журналистам Дмитрий.

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Ранее Полина Гагарина рассказывала, что не собирается поднимать шумиху вокруг развода. Но, видно, что бывшим супругам еще предстоит разбираться со своими отношениями ради детей. Напомним, что от первого мужа, актера Петра Кислова, певица воспитывает сына Андрея (2007). В браке с Исхаковым у Полины появилась дочь Мия (2017).

А вот, как будут делить нажитое имущество экс-супруги - узнайте здесь.

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Полина Гагарина, Дмитрий Исхаков.

Автор:

Телеграф
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