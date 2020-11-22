Новый парень? В сеть попали интимные фото Полины Гагариной с неизвестным мужчиной

Известную российскую певицу Полину Гагарину, которая в мае, по информации СМИ, ушла от своего мужа, застукали целующейся с российским барабанщиком Борисом Ионовым.

Об этом сообщает Telegram-канал Светские хроники.

"В сеть слили фотографии Полины Гагариной целующейся с пока неизвестным мужчиной. Новый бойфренд? UPD. В чатике пишут, что это Борис Ионов известный российский барабанщик", - сообщается на канале.

Борис Ионов является российским музыкантом и барабанщиком группы под названием Therr Meitz. Мужчина известен своим взрывным характером. В 2017 году Ионов устроил дебош на борту самолета и сломал нос сотруднику "Аэрофлота".

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Напомним, что в этом году российские СМИ сообщили, что 33-летняя артистка и ее 42-летний муж уже несколько месяцев не живут вместе, но бракоразводный процесс еще не начинали.

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Первым мужем Полины Гагариной был актер театра и кино Петр Кислов, в браке (2007-2010) с которым у певицы появился сын Андрей (2007).

В 2014 году артистка вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017 году у пары родилась дочка Мия.

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