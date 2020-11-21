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Появились первые фото Ефремова в СИЗО

Появились первые фото Ефремова в СИЗО
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф Фото: Белгородская епархия

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, в белгородском СИЗО посетил священник.

Об этом говорится в посте российского религиозного деятеля Андрея Кураева в Facebook. 

"20 ноября митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил визит в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области", - написал он, прикрепив соответствующую фотографию. 

Он также отметил, что на сайте епархии Ефремов не показан и не упомянут.

Как сообщалось, Михаила Ефремова отправили в колонию в Белгороде, в котором ранее отбывали наказание футболисты Кокорин и Мамаев. Теперь полиция занимается делом в отношении трех свидетелей, давших заведомо ложные показания на допросе. 

Отметим, что 22 октября Ефремову смягчили приговор, сократив срок с 8 лет до 7,5. 

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Все по теме:

Россия, Белгород, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
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