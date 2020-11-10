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Ефремова отправят в колонию, где сидели футболисты Кокорин и Мамаев

Ефремова отправят в колонию, где сидели футболисты Кокорин и Мамаев
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП со смертельным исходом, отправили отбывать наказание в колонию общего режима в Белгородской области. В этой же колонии сидели Кокорин и Мамаев.

Об этом сообщил адвокат актера.

Отметим, что о месте, где Ефремов будет отбывать наказание, до последнего не все было известно. Одной из причин стали серьезные хронические заболевания артиста, которые могли усложнить этапирование Михаила.

По прибытию в колонию, Ефремов проведет 20-дневный карантин, после чего актер приступит к работам.

Ранее, было предположение, что Ефремов будет отбывать наказания в Чувашии, так как является родственником чувашского просветителя Ивана Яковлева.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Михаилу Ефремову смягчили срок с 8 лет до 7,5 лет лишения свободы.

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Актер, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
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