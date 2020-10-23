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"Будет возрождать народный театр": в какой колонии будет сидеть Ефремов

"Будет возрождать народный театр": в какой колонии будет сидеть Ефремов
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter TUT.BY

В четверг, 22 октября, Московский городской суд изменил приговор российскому актеру Михаилу Ефремову и вместо 8 лет колонии общего режима смягчил его до 7 с половиной.

Как сообщает источник изданию СтарХит, Михаила Ефремова могут отправить, скорее всего, в колонию в Чебоксарах. Отмечается, что актер несколько раз говорил, что хотел бы отбывать наказания именно там, так как он является родственником чувашского просветителя Ивана Яковлева.

"Прапрадед Михаила Олеговича Иван Яковлев был великим просветителем, правой рукой отца Ленина, перевел Библию на чувашский язык - Ефремов этим фактом очень гордится", - пишет издание.

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Источник также сообщает, что в колонии, куда вероятно попадет Ефремов, присутствуют медицинская часть и спортивный сектор, а также самодеятельность. Именно там российский актер намерен "возрождать народный театр": "Думаю, ему предоставят такую возможность. Также в учреждении можно обучиться и новой профессии".

Утверждается о том, что по правилам заключенному не сообщается о времени этапирования, только перед самим отъездом. Он может взять с собой до 50 кг вещей и продуктов, а потом его доставят к поезду. Кроме этого, в колонии общего режима дается максимальное количество свиданий с родными - от четырех до шести краткосрочных и столько же длительных каждый год.

Как ранее сообщал "Телеграф", 8 июня этого года на Садовом Кольце в Москве произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Михаила Ефремова, находящимся за рулем в нетрезвом состоянии, столкнулся с фургонов, в котором сидел курьер Сергей Захаров, в результате чего он скончался.

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Все по теме:

ДТП, Суд, Михаил Ефремов, Чебоксары.

Автор:

Телеграф
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