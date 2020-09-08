Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП

Приняв у сведениям признание Ефремовым вины, наличие детей, положительные характеристики и занятие благотворительностью, суд постановил приговорить актера к лишению свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима.
Отметим, что обвинение просило дать актеру одиннадцать лет.
"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения)", – говорится в приговоре суда.
Также, помимо отбывания наказания в колонии, Ефремов обязан выплатить почти млн рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего водителя.
Судья заявила, что вина Ефремова полностью подтверждается исследованными доказательствами. И как бы адвокат Ефремова не пытался доказать, что за рулем был не Михаил, у него это не получилось.
Стоит также отметить, что во время предыдущего судебного процесса актер все же признал свою вину.
Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. Актер в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Водитель фургона, который также попал в ДТП, Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице утром 9 июня.
Сначала, Михаил полностью признавал свою вину, просил прощение у семьи погибшего, хотел стать опекуном для детей Сергея, и даже пытался покончить с собой.
3 июля же стало известно о том, что адвокат актера Эльман Пашаев рассказал журналистам, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП.
30 июля актеру продлили домашний арест до 22 января 2021 года.
5 августа в 10 часов утра состоялся первый судебный процесс по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Актер не признал своей вины.
Позже российские СМИ сообщили, что у Михаила Ефремова диагностировали инсульт. 11 августа, должно было состояться слушание по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняется Михаил Ефремов. Однако, слушание не состоялось. Актеру стало плохо и его на скорой увезли прямо из зала суда.