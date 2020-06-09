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В Москве известный российский актер устроил пьяное ДТП: есть жертва (Фото, Видео)

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В Москве известный российский актер устроил пьяное ДТП: есть жертва (Фото, Видео)
18:11 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади.

В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов.

"Мужчина получил множественные сочетанные травмы головы и грудной клетки. Медики в СКЛИФе всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", - сказал собеседник агентства.

Источники добавиляют, что водитель получил множественные травмы жизненно важных органов, у него была обильная кровопотеря. Органы, по его словам, "стали отказывать один за одним".

Информацию о смерти водителя подтвердили в пресс-службе московского управления МВД.

Актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП на Смоленской площади.

В МВД уже сообщили, что уголовное дело в связи со смертью пострадавшего в результате аварии водителя, возбужденное в отношении актера по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на п "а", ч. 4 указанной статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Фото twitter.com/izvestia_ru

Уточним, что накануне, 8 июня, вечером Ефремов вылетел на встречную полосу движения на своей машине и столкнулся с другим автомобилем на Смоленской площади.

Актера задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие в крови артиста алкоголя.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Скончалась известная обладательница Grammy и солистка группы The Pointer Sisters

Михаил Ефремов - популярный российский артист, сын актера и режиссера, видного деятеля "оттепели" Олег Ефремова. Он открыто осуждал агрессию РФ против Украины и вместе с рядом других деятелей российской культуры в 2014 году выступил против аннексии Крыма.

С 2013 года Ефремов участвовал в телепроект "Господин хороший", в котором читал актуальные стихи поэтов-сатириков Андрея Орлуши и Дмитрия Быкова с критикой политики Кремля и общественно-политической ситуацию в РФ.

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ДТП, Россия, Михаил Ефремов.
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