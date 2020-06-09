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Скончалась известная обладательница Grammy и солистка группы The Pointer Sisters

Скончалась известная обладательница Grammy и солистка группы The Pointer Sisters
16:08 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Певица Бонни Пойнтер умерла в возрасте 69 лет.

В Лос-Анджелесе умерла американская певица, солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер.

Музыкальную группу The Pointer Sisters Бонни Пойнтер и ее сестра Джун создали в 1969 году, а позднее к коллективу присоединились еще две их сестры - Анита и Рут.

В 1974 году The Pointer Sisters получили музыкальную премию Grammy за песню в стиле кантри Fairytale, став первой женской группой, получившей "Грэмми". Спустя три года, в 1977 году, Бонни Пойнтер покинула группу и начала сольную карьере, в течение которой она выпустила три альбома.

Скончался сооснователь известной рок-группы The Sweet

По данным СМИ, певица скончалась от сердечного приступа.

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Альманах 2020, Бонни Пойнтер, The Pointer Sisters.
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