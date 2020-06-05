Скончался сооснователь известной рок-группы The Sweet

Новости шоу бизнеса:Басист и один из основателей британской глэм-рок-группы Sweet Стив Прист скончался 4 июня 2020 года в возрасте 72 лет.

Один из основателей британской рок-группы The Sweet, бас-гитарист Стив Прист умер в возрасте 72 лет.

Об этом сообщается на странице группы в Facebook со ссылкой на семью покойного

"С тяжелым сердцем мы объявляем, что сегодня в 8:25 по тихоокеанскому времени Стив Прист, один из основателей The Sweet, скончался", - говорится в сообщении.

Фото www.facebook.com/SPSweetBand

Причина смерти музыканта не уточняется. У него остались жена Морин, три дочери Лиза, Даниэль и Мэгги и три внучки, Джордан, Джейд и Хейзел.

Стив Прист родился 23 февраля 1948 года в английском графстве Мидлсекс. С 13 лет он пел в церковном хоре в Хейс. До участия в The Sweet он играл в группе The Army.

Группу The Sweet он основал в 1968 году вместе с вокалистом Брайаном Коннолли, ударником Миком Такером и гитаристом Фрэнком Торпи. Последнего вскоре заменил Мик Стюарт. Музыканты исполняли произведения в стиле хард-рока. Впоследствии к ним пришел успех после выхода в свет таких синглов, как "Funny Funny", "Co-Co" и "Little Willy".