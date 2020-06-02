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На 37-м году ушел из жизни обладатель премии "Лучший джазовый мужской вокал Украины"
Умер украинский джазовый музыкант Руслан Егоров

На 37-м году ушел из жизни обладатель премии "Лучший джазовый мужской вокал Украины"

На 37-м году ушел из жизни обладатель премии "Лучший джазовый мужской вокал Украины"
16:33 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня ночью, 2 июня, умер украинский джазовый музыкант Руслан Егоров.

В ночь на 2 июня из жизни ушел молодой украинский музыкант Руслан Егоров, джазмен и почетный гость фестивалей Alfa Jazz Fest и Koktebel Jazz Fest.

Об этом на личной странице в Фейсбук сообщила сестра музыканта Илона Ковальчук. Предварительной причиной смерти Руслана она назвала сердечный приступ.

"Ночью перестало биться сердце самого дорогого человека для меня, моего любимого родного старшего братика, Руслана Егорова... - написала она под снимком брата. - Нет слов, чтоб передать всю боль и горе моей семьи".

Как отметила женщина, Егоров связался с ней ночью и рассказал о плохом самочувствии. Она тут же вызвала скорую, но помочь музыканту медики уже не смогли. "Уже через три минуты, пока я вызвала ему скорую, он не брал трубку, и больше я его не слышала..." - добавила она.

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Руслан Егоров прославился как успешный джазмен и постоянный гость крупных тематических фестивалей. В 2010 году музыкант собрал группу "Квартет Руслана Егорова", которая исполняла классические произведения жанра.

В рамках фестиваля "Додж" Руслана Егорова удостоили премии в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины".

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Смерть, Альманах 2020, Руслан Егоров, Квартет Руслана Егорова.
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