На 37-м году ушел из жизни обладатель премии "Лучший джазовый мужской вокал Украины"

Новости шоу бизнеса:Сегодня ночью, 2 июня, умер украинский джазовый музыкант Руслан Егоров.

В ночь на 2 июня из жизни ушел молодой украинский музыкант Руслан Егоров, джазмен и почетный гость фестивалей Alfa Jazz Fest и Koktebel Jazz Fest.

Об этом на личной странице в Фейсбук сообщила сестра музыканта Илона Ковальчук. Предварительной причиной смерти Руслана она назвала сердечный приступ.

"Ночью перестало биться сердце самого дорогого человека для меня, моего любимого родного старшего братика, Руслана Егорова... - написала она под снимком брата. - Нет слов, чтоб передать всю боль и горе моей семьи".

Как отметила женщина, Егоров связался с ней ночью и рассказал о плохом самочувствии. Она тут же вызвала скорую, но помочь музыканту медики уже не смогли. "Уже через три минуты, пока я вызвала ему скорую, он не брал трубку, и больше я его не слышала..." - добавила она.

Руслан Егоров прославился как успешный джазмен и постоянный гость крупных тематических фестивалей. В 2010 году музыкант собрал группу "Квартет Руслана Егорова", которая исполняла классические произведения жанра.

В рамках фестиваля "Додж" Руслана Егорова удостоили премии в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины".