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Скорбим: ушел из жизни известный композитор Мирослав Скорик

Скорбим: ушел из жизни известный композитор Мирослав Скорик
21:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:Известный композитор умер сегодня, 1 июня.

Умер известный украинский композитор Мирослав Скорик на 81 году жизни.

Об этом сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко в Facebook.

"Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный Друг - Мирослав Михайлович Скорик ...", - написал Соловьяненко.

Мирославу Скорику 13 июля должно было исполниться 82 года. Известный композитор, музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии им. Шевченко. Был сопредседателем Союза композиторов Украины (в 2006-2010 годах), художественным руководителем Киевской оперы (2011-2016 гг).

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Наиболее известными произведениями Скорика является опера «Моисей» по поэме Ивана Франко и балеты "Возвращение Баттерфляй", "Перекресток", "Каприсы". Кроме того, Скорик является автором музыки к известному фильму Параджанова "Тени забытых предков" и автором произведения "Мелодия".

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Смерть, Умер, Композитор, Альманах, Альманах 2020.
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