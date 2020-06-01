В США ушел из жизни художник и скульптор Христо Явашев

Новости шоу бизнеса:В США на 85 году жизни умер скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев (Christo).

В США на 85 году жизни умер скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев (Christo). Соответствующая информация появилась вечером 31 мая на официальной странице Христо в Фейсбук.

Прославили художника его совместные проекты с женой Жанной-Клод Дена де Гийебон, которая умерла еще в 2009-м. В частности, знаменитость Христо и его спутнице принесли масштабные работы с использованием ткани. В 1972 году пара перекрыла оранжевым занавесом ущелье в Колорадо, а в 1995-м задрапировала белой тканью фасад Рейхстага в Берлине.

"Творчество Христо и Жанны-Клод сплотило людей для обмена опытом по всему миру, их работы живут в наших сердцах и воспоминаниях", - отметили авторы поста.

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В 2016-м Христо представил миру инсталляцию "Плавающие тропы", которая соединила острова Сан-Паоло и Монте-Изола на озере Изео с материком. Работа состояла из двух тысяч скрепленных между собой пластиковых кубов, обернутых в ярко-желтый нейлон. В прошлом году художник задумал обернуть голубой тканью Триумфальную арку в Париже, проект планировался на апрель 2020 года, но так и не был реализован.

"Обернутый рейхстаг"

"Окруженные острова в Майами"

Согласно информации в соцсети, с июля по октябрь этого года в парижском Центре Помпиду пройдет большая выставка работ Христо и Жанны-Клод. А осенью 2021 года в столице Франции все же осуществят проект Христо "Обернутая Триумфальная арка".