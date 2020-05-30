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Ушла из жизни звезда фильмов Фассбиндера

Ушла из жизни звезда фильмов Фассбиндера
18:57 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:На 78-м году ушла из жизни немецкая актриса Ирм Херманн.

На 78-м году ушла из жизни немецкая актриса Ирм Херманн, звезда фильмов Райнера Вернера Фассбиндера. Она скончалась в Берлине.

Об этом сообщает The Guardian.

Причиной смерти, по словам ее представителя, стала "короткая серьезная болезнь". Фассбиндер познакомился с Херманн в 1960-х и уговорил дебютировать в качестве актрисы в его короткометражном фильме "Городской бродяга".

Фото twitter.com/welt

Всего она сыграла в 20 картинах режиссера, с которым некоторое время имела романтические отношения. Херманн снялась в таких фильмах, как "Страх съедает душу", "Продавец четырех времен года".

В США на 78-году жизни скончался "главный злодей Голливуда"

Также актриса сыграла в фильмах "Горькие слезы Петры Фон Кант", "Войцек", "Лили Марлен", "Женщины в Нью-Йорке", "Саперы в Ингольштадте", "Почему рехнулся господин Р?" и "Катцельмахер" а также в сериалах "Берлин, Александерплац" и "Дневник доктора".

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Все по теме:

Актриса, Биография, Смерть, Альманах 2020, Ирм Херманн.
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