Ушла из жизни звезда фильмов Фассбиндера

Новости шоу бизнеса:На 78-м году ушла из жизни немецкая актриса Ирм Херманн.

На 78-м году ушла из жизни немецкая актриса Ирм Херманн, звезда фильмов Райнера Вернера Фассбиндера. Она скончалась в Берлине.

Об этом сообщает The Guardian.

Причиной смерти, по словам ее представителя, стала "короткая серьезная болезнь". Фассбиндер познакомился с Херманн в 1960-х и уговорил дебютировать в качестве актрисы в его короткометражном фильме "Городской бродяга".

Фото twitter.com/welt

Всего она сыграла в 20 картинах режиссера, с которым некоторое время имела романтические отношения. Херманн снялась в таких фильмах, как "Страх съедает душу", "Продавец четырех времен года".

Также актриса сыграла в фильмах "Горькие слезы Петры Фон Кант", "Войцек", "Лили Марлен", "Женщины в Нью-Йорке", "Саперы в Ингольштадте", "Почему рехнулся господин Р?" и "Катцельмахер" а также в сериалах "Берлин, Александерплац" и "Дневник доктора".