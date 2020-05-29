В США на 78-году жизни скончался "главный злодей Голливуда"

Новости шоу бизнеса:Американский актер Энтони Джеймс умер от рака.

Джеймс, наиболее известный своими работами в фильмах Душной южной ночью и Непрощенный, умер 26 мая в Массачусетсе, сообщает Variety.

Энтони Джеймс, который при рождении получил имя Джимми Энтони, поменял имя и фамилию местами, обнаружив, что уже есть актер с его именем.

Его карьера в кинематографе длилась пять десятилетий. Бросив актерское мастерство, в последние годы Джеймс занялся писательством и живописью.

Фото twitter.com/kitschkong

Джеймс стал известен после роли Ральфа в фильме Душной южной ночью 1967 года, который получил Оскар в номинации Лучший фильм. Из-за его внешнего вида, который IMDb описывает как "высокого и долговязого, с грубым, пятнистым лицом, худощавым, стройным телосложением, жирными темными волосами и чрезвычайно резким, интенсивным присутствием на экране", Джеймса часто снимали в злодейских ролях.