В Нью-Йорке умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист

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16:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Причиной смерти 84-летнего Ларри Крамера стала пневмония.

Информацию о смерти подтвердил изданию The New York Times его муж Дэвид Вебстер.

Крамер начал свою карьеру как сценарист, создав сценарий к фильмам "Влюбленные женщины" и "Потерянный горизонт". Первый фильм принес драматургу номинации на премии BAFTA, "Оскар" и Гильдии сценаристов США.

С 1980-х годов Крамер активно занимался привлечением общественного внимания к проблеме эпидемии ВИЧ / Спида, боролся за права ВИЧ-положительных людей и выступил одним из основателей организации ACT UP.

Также драматург достиг широкой популярности благодаря роману "Гомик". И хотя его критиковали в ЛГБТ-сообществе, роман стал одной из наиболее влиятельных книг на гей-тематику.

"Ларри внес огромный вклад в наш мир как активист, а также как писатель. Я считаю, что его пьесы и романы, от "Обычного сердца" до "Американского народа", более чем выдержат проверку временем", - отметил Уильям Швальбе в разговоре с CNN.

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В 2013 году Крамер провел месяцы в больнице, восстанавливаясь после осложнений, вызванных трансплантацией печени, необходимой после многих лет борьбы с ВИЧ. В 2013 году он вступил в брак со своим давним партнером Дэвидом Вебстером.

Известно, что перед смертью Крамер работал над новой пьесой о геях, которые пережили три эпидемии "ВИЧ / СПИД, Сovid-19 и упадок человеческого организма".

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ЛГБТ, Смерть, Альманах 2020, Ларри Крамер.
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