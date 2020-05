Умерла 54-летняя Линн Шелтон - режиссер сериалов "Утреннее шоу" и "Новенькая"

Американский режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон скончалась в США. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на ее мужа актера Марка Мэрона.

Шелтон умерла в пятницу, 15 мая, на 55-м году жизни.

По словам Мэрона, его супруга умерла из-за непродолжительной болезни, которая длилась неделю.

I’m so devastated to hear about Lynn Shelton’s passing yesterday. I’m in complete shock that this vibrant, talented, and soulful filmmaker is no longer with us. Lynn was so passionate about our show, Little Fires Everywhere. pic.twitter.com/E8s4dozfDO

— Reese Witherspoon (@ReeseW) May 16, 2020