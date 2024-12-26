Был звездой комедий, но ушел из жизни трагично: когда и от чего умер Демьяненко, сыгравший Шурика
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У Демьяненко были проблемы со здоровьем
Советский актер Александр Демьяненко, как и его коллега Наталья Селезнева, получили всенародную славу и популярность благодаря фильму "Операция Ы и другие приключения Шурика". Именно Демьяненко сыграл наивного блондина, который попадал в неприятные, но забавные ситуации.
"Телеграф" решил вспомнить, как прославился Александр Демьяненко и из-за чего ушел из жизни. Советского актера не стало в 1999 году, когда ему было 62 года.
Что известно об актере Александре Демьяненко
Звезда фильмов "Приключения Шурика" Александр Демьяненко родился в 1937 году в Свердловске и после окончания школы мечтал поступить в МХАТ, но из-за волнения не смог сдать экзамены. Александр стал студентом Свердловского юридического института, но проучился там всего полгода и решил, что такая профессия ему не подходит. Спустя год он вернулся в Москву и поступил в ГИТИС.
В кино Демьяненко дебютировал в 1958 году в киноленте "Ветер". Далее он играл в фильмах "Сверстницы", "Порожний рейс", "Государственный преступник". Но всенародную любовь и известность ему принесла роль наивного студента Шурика в комедиях Леонида Гайдая.
Но вскоре он стал заложником этой роли, поскольку перестал получать от режиссеров интересные предложения. Демьяненко стал работать на телевиденье, в театре и занимался озвучиванием. Голосом Александра Демьяненко говорил Жан-Поль Бельмондо в фильме "Частный детектив", Виктор Лазарро, персонаж Харви Преснелла в фильме "Без лица", Роберт Де Ниро в фильме "Франкенштейн", а также Джон Войт в кинолентах "Враг государства" и "Благодетель". Также актер озвучил немало мультфильмов Дисней, он подарил голос Зевсу в "Геркулесе", императору Китая в мультфильме "Мулан", а также отцу Джейн, профессору Портеру в "Тарзане".
Когда и от чего умер "Шурик" Александр Демьяненко
У любимца СССР Александра Демьяненко начались проблемы со здоровьем после трудностей с работой. У него произошел конфликт с руководителем петербуржского комедийного Театра им. Н.П. Акимова Татьяной Казаковой. Она заявила, что не заинтересована в сотрудничестве с Александром и не знает его как артиста театра. Это заявление сильно обидело "Шурика" и он столкнулся с финансовыми трудностями, поэтому брался за любую работу, а это "подкосило" его состояние.
Однажды во время съемок у актера отслоилась сетчатка на правом глазу и ему срочно провели операцию. А спустя некоторое время Александр снова оказался в больнице из-за подозрения на язву желудка. В ходе обследования врачи обнаружили у него совсем другой недуг — ишемическую болезнь сердца.
Медики начали готовить его к операции по шунтированию, которая была назначена на 1 сентября 1999 года. Актер очень боялся ее, поэтому родственники старались отвлекать его и не упоминать о предстоящей хирургической процедуре. Но Демьяненко не дожил до операции, он скончался в возрасте 62 года в Санкт-Петербурге 22 августа.
Вскрытие показало, что у него на сердце почти не осталось "живого места". В качестве диагноза врачи поставили отёк лёгких, вызванный ишемической болезнью сердца.
"Телеграф" писал ранее, что известно о личной жизни звезды "Операции "Ы" Демьяненко. Актер был женат дважды.