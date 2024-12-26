Був зіркою комедій, але пішов з життя трагічно: коли і від чого помер Дем’яненко, який зіграв Шурика

Дем’яненко мав проблеми зі здоров’ям

Радянський актор Олександр Дем’яненко, як і його колега Наталія Селезньова, здобули всенародну славу та популярність завдяки фільму "Операція И та інші пригоди Шурика". Саме Дем’яненко зіграв наївного блондина, який потрапляв у неприємні, але кумедні ситуації.

"Телеграф" вирішив згадати, як прославився Олександр Дем’яненко і через що пішов із життя. Радянського актора не стало 1999 року, коли йому було 62 роки.

Що відомо про актора Олександра Дем’яненка

Зірка фільмів "Пригоди Шурика" Олександр Дем’яненко народився у 1937 році у Свердловську і після закінчення школи мріяв вступити до МХАТу, але через хвилювання не зміг скласти іспити. Олександр став студентом Свердловського юридичного інституту, але провчився там лише пів року і вирішив, що така професія йому не підходить. Через рік він повернувся до Москви й вступив до ГІТІСу.

У кіно Дем’яненко дебютував у 1958 році у кінострічці "Вітер". Далі він грав у фільмах "Ровесниці", "Порожній рейс", "Державний злочинець". Але всенародне кохання та популярність йому принесла роль наївного студента Шурика в комедіях Леоніда Гайдая.

Кадр з фільму "Операція И та інші пригоди Шурика"

Але незабаром він став заручником цієї ролі, оскільки перестав одержувати від режисерів цікаві пропозиції. Дем'яненко почав працювати на телебаченні, у театрі та займався озвучуванням. Голосом Олександра Дем'яненка говорив Жан-Поль Бельмондо у фільмі "Приватний детектив", Віктор Лазарро, персонаж Харві Преснелла у фільмі "Без обличчя", Роберт Де Ніро у фільмі "Франкенштейн", а також Джон Войт у кінострічках "Ворог держави" та "Благодійник". Також актор озвучив чимало мультфільмів Дісней, він подарував голос Зевсу у "Геркулесі", імператору Китаю у мультфільмі "Мулан", а також батькові Джейн, професору Портеру в "Тарзані".

Олександр Дем’яненко став заручником однієї ролі

Коли та від чого помер "Шурік" Олександр Дем’яненко

В улюбленця СРСР Олександра Дем’яненка почалися проблеми зі здоров’ям після труднощів із роботою. У нього стався конфлікт із керівником петербурзького комедійного Театру ім. Н.П. Акімова Тетяною Козаковою. Вона заявила, що не зацікавлена у співпраці з Олександром та не знає його як артиста театру. Ця заява сильно образила "Шурика" і він зіткнувся з фінансовими труднощами, тож брався за будь-яку роботу, а це "підкосило" його самопочуття.

Олександр Дем’яненко не дочекався операції на серці

Якось під час зйомок у актора відшарувалася сітківка на правому оці і йому терміново провели операцію. А згодом Олександр знову опинився в лікарні через підозру на виразку шлунка. У ході обстеження лікарі виявили в нього зовсім іншу недугу — ішемічну хворобу серця.

Олександр Дем’яненко мав проблеми зі здоров’ям

Медики почали готувати його до операції із шунтування, яка була призначена на 1 вересня 1999 року. Актор дуже боявся її, тому родичі намагалися відволікати його і не згадувати про майбутню хірургічну процедуру. Але Дем’яненко не дожив до операції, він помер у віці 62 роки у Санкт-Петербурзі 22 серпня.

Розтин показав, що в нього на серці майже не залишилося "живого місця". Як діагноз лікарі поставили набряк легень, викликаний ішемічною хворобою серця.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя зірки "Операції "И" Дем’яненка. Актор був одружений двічі.