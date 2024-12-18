Зустрілися в цирку і до смерті були разом: що відомо про дружину Нікуліна, яка зіграла з ним у "Діамантовій руці"

Тетяна зіграла епізодичні ролі у трьох фільмах, де знімався її чоловік

Радянський актор Юрій Нікулін, який похований у центрі московського цвинтаря, став справжньою зіркою легендарного фільму "Діамантова рука". Але мало хто знає, що у кінострічці знялася вся його родина: дружина Тетяна Покровська та син Максим.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала дружина Юрія Нікуліна і якою була їхня історія кохання. Тетяна Нікуліна на 17 років пережила коханого та померла у 2014 році.

Що відомо про дружину Юрія Нікуліна і скільки вони прожили разом

Актори Юрій та Тетяна Нікуліни були зразковою парою, яка мріє дожити до "золотого весілля". Але у 1997 році актора не стало, а дружина пережила його на 17 років і померла у 84-річному віці. У них залишився єдиний син Максим, у якого зараз велика родина і він продовжує справу батьків.

Юрій Нікулін із дружиною познайомився у цирку

Відомо, що Юрій Нікулін познайомився з дружиною у 1949 році, коли Тетяна, бувши студенткою та любителькою верхової їзди, тренувала коня для циркового номера, в якому брав участь Юрій. Вони зустрілися у цирку, і актор запросив Тетяну та її подруг на виступ. Дівчина прийшла, але того вечора з Нікуліним стався неприємний інцидент, оскільки кінь вдарив його так сильно, що Нікуліна забрали до лікарні.

Дружина Юрій Нікуліна Тетяна у молодості

Після нещасного випадку Тетяна вирішила відвідати Юрія і наприкінці його виписки вони вже офіційно були парою. Пізніше дружина актора зізналася, що Нікулін сподобався їй з першої хвилини знайомства, оскільки мав неймовірну чарівність. А за півроку вони зіграли весілля й оселилися в комунальній квартирі.

Юрій Нікулін з дружиною та сином

Юрій активно займався цирком, а Тетяна йому допомагала, вони разом вигадували нові ідеї для виступів. А потім дружина і сама стала цирковою актрисою, вона вперше вийшла на манеж із чоловіком у пантомімі "Маленький П’єр", зігравши хлопчика, оскільки була маленька та худенька.

Юрій Нікулін із сином Максимом

Тетяна та Нікулін прожили разом 47 років і не розлучалися, оскільки і вдома, і на роботі були разом. Коли Юрій активно почав зніматися у кіно, дружина разом із ним постійно їздила на гастролі, оскільки він не виносив розлуку з нею.

Юрій та Тетяна разом грали у цирку та знімалися у кіно

Разом з Нікуліним Тетяна знялася у фільмах "Новенька", "Крапка, крапка, кома" та "Діамантової руці", де зіграла епізодичну роль екскурсовода, який водить "руссо туристо" Стамбулом. А коли дружина пройшла фотопроби на головну роль у "Гусарській баладі" Нікулін заборонив їй йти на зустріч із режисером, заявивши, що хоче, щоб Тетяна завжди була поряд із ним.

Юрій та Тетяна Нікуліни у фільмі "Діамантова рука"

В одному з інтерв’ю Тетяна Покровська зізналася, що не шкодує про те, що обрала сім’ю замість кар’єри, адже вона була щаслива у шлюбі. Вона пережила Юрія на 17 років і не чіпала у квартирі його речі, не робила ремонту, щоб зберегти колишню атмосферу.

Юрій Нікулін прожив із дружиною 47 років

Після того, як Нікуліна не стало, Тетяна повернулася до цирку та працювала консультантом з творчих питань. Вона розбирала архіви чоловіка, зокрема його військові записи й дуже зворушливо його згадувала. Нині цирком керує син та онуки Юрія Нікуліна.

Тетяна пережила Юрія Нікуліна на 17 років

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає зірка "Діамантової руки" Ніна Гребешкова. Вона зіграла у фільмі дружину Нікуліна.