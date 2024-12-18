Зустрілися в цирку і до смерті були разом: що відомо про дружину Нікуліна, яка зіграла з ним у "Діамантовій руці"
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Тетяна зіграла епізодичні ролі у трьох фільмах, де знімався її чоловік
Радянський актор Юрій Нікулін, який похований у центрі московського цвинтаря, став справжньою зіркою легендарного фільму "Діамантова рука". Але мало хто знає, що у кінострічці знялася вся його родина: дружина Тетяна Покровська та син Максим.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала дружина Юрія Нікуліна і якою була їхня історія кохання. Тетяна Нікуліна на 17 років пережила коханого та померла у 2014 році.
Що відомо про дружину Юрія Нікуліна і скільки вони прожили разом
Актори Юрій та Тетяна Нікуліни були зразковою парою, яка мріє дожити до "золотого весілля". Але у 1997 році актора не стало, а дружина пережила його на 17 років і померла у 84-річному віці. У них залишився єдиний син Максим, у якого зараз велика родина і він продовжує справу батьків.
Відомо, що Юрій Нікулін познайомився з дружиною у 1949 році, коли Тетяна, бувши студенткою та любителькою верхової їзди, тренувала коня для циркового номера, в якому брав участь Юрій. Вони зустрілися у цирку, і актор запросив Тетяну та її подруг на виступ. Дівчина прийшла, але того вечора з Нікуліним стався неприємний інцидент, оскільки кінь вдарив його так сильно, що Нікуліна забрали до лікарні.
Після нещасного випадку Тетяна вирішила відвідати Юрія і наприкінці його виписки вони вже офіційно були парою. Пізніше дружина актора зізналася, що Нікулін сподобався їй з першої хвилини знайомства, оскільки мав неймовірну чарівність. А за півроку вони зіграли весілля й оселилися в комунальній квартирі.
Юрій активно займався цирком, а Тетяна йому допомагала, вони разом вигадували нові ідеї для виступів. А потім дружина і сама стала цирковою актрисою, вона вперше вийшла на манеж із чоловіком у пантомімі "Маленький П’єр", зігравши хлопчика, оскільки була маленька та худенька.
Тетяна та Нікулін прожили разом 47 років і не розлучалися, оскільки і вдома, і на роботі були разом. Коли Юрій активно почав зніматися у кіно, дружина разом із ним постійно їздила на гастролі, оскільки він не виносив розлуку з нею.
Разом з Нікуліним Тетяна знялася у фільмах "Новенька", "Крапка, крапка, кома" та "Діамантової руці", де зіграла епізодичну роль екскурсовода, який водить "руссо туристо" Стамбулом. А коли дружина пройшла фотопроби на головну роль у "Гусарській баладі" Нікулін заборонив їй йти на зустріч із режисером, заявивши, що хоче, щоб Тетяна завжди була поряд із ним.
В одному з інтерв’ю Тетяна Покровська зізналася, що не шкодує про те, що обрала сім’ю замість кар’єри, адже вона була щаслива у шлюбі. Вона пережила Юрія на 17 років і не чіпала у квартирі його речі, не робила ремонту, щоб зберегти колишню атмосферу.
Після того, як Нікуліна не стало, Тетяна повернулася до цирку та працювала консультантом з творчих питань. Вона розбирала архіви чоловіка, зокрема його військові записи й дуже зворушливо його згадувала. Нині цирком керує син та онуки Юрія Нікуліна.
"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає зірка "Діамантової руки" Ніна Гребешкова. Вона зіграла у фільмі дружину Нікуліна.