Вдалий шлюб, троє онуків та популярність у кіно після 50: як виглядає єдина дочка Папанова з "Діамантової руки"

Олена замість кар’єри завжди обирала сім’ю

Багатьох радянських акторів, які зіграли у легендарному фільмі "Діамантова рука" вже немає в живих. Серед них Юрій Нікулін, який зіграв Семена Горбункова, а також Анатолій Папанов, який запам’ятався роллю контрабандиста Льоліка.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає єдина дочка актора Олена Папанова та чим займається. Дівчинка ще в юності вирішила, що піде стопами батьків.

Що відомо про єдину дочку Папанова і чим вона займається

Відомий радянський актор Анатолій Папанов був одружений з акторкою Надією Каратаєвою, яка подарувала йому доньку Олену. Зважаючи на те, що батьки були часто на гастролях, дівчинка часто залишалася у бабусі та дідуся, але Анатолій та Надія намагалися не обділяти єдину дочку увагою та любов’ю.

Анатолій Папанов із дочкою Оленою

Коли Олена підросла і вирішила піти стопами батьків і стати актрисою, батьки були не в захваті та відмовляли її, але дочка наполягла на своєму. Вона вступила до ГІТІСу і мріяла зіграти з батьком у фільмі, але Папанов вважав неприпустимою допомогу спадкоємиці й не намагався її "проштовхнути" у кінематографі. Олена намагалася заслужити любов та увагу публіки власною працею та талантом.

Олена Папанова пішла стопами батька

Згодом дівчина почала виступати в Єрмолівському театрі й коли її почали запрошувати в кіно, Олена якраз вийшла заміж і народила дочку. Замість кар’єри вона вибрала родину. Згодом історія повторилася з другою дочкою. Олену знову запрошували на зйомки, кликали на гастролі до Німеччини, але вона залишалася вдома доти, доки донька не підросла.

Олена Папанова знялася у багатьох фільмах

Олена Папанова, як і її зірковий батько, прославилася у зрілому віці, коли їй було за 50 років. Новий виток популярності прийшов до не після виходу серіалу "Школа", де дочка актора зіграла вчительку російської та літератури. Хоча останніми роками Олена не так часто з’являється на екранах, оскільки присвячує більше часу сім’ї, зокрема онукам.

Дочка Папанова прославилася у кіно після 50 років

Як відомо, дочка Льоліка з "Діамантової руки" вдало вийшла заміж за однокурсника Юрія Тітова, хоча батьки Олени спочатку відмовляли її виходити за нього заміж. Але їхній шлюб виявився щасливим, у пари народилися дві дочки: Марія та Надія.

Олена Папанова з дочками

Олена Папанова щаслива у шлюбі з однокурсником Юрієм

Доньки Олени вирішили не пов’язувати своє життя із творчістю. Марія стала фахівцем із корейської мови, хоча не працює за професією. Дівчина відкрила власну фірму, вийшла заміж за ізраїльтянина та народила сина.

Онуки Олени Папанової

Щодо Надії, то вона здобула професію економіста і стала заступником завідувача одного з банківських відділень. У неї народилося двоє дітей: Анастасія та Дмитро.

Олена Папанова не часто зараз з’являється на екранах

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдиний син Нікуліна і чим займається. Максиму Нікуліну вже 68 років і він виховує п'ятьох онуків.