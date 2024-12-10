Три шлюби, п’ять онуків та апартаменти в Монако: як виглядає єдиний син Нікуліна і чим займається

Син Нікуліна був тричі одружений і у нього троє дітей

Відомий радянський актор, зірка фільму "Діамантова рука" та "Кавказька полонянка" Юрій Нікулін, залишив по собі не лише багатий кінорепертуар та цирковий колектив, а й велику родину. У шлюбі у нього народився єдиний син Максим, якому вже 68 років і він виховує п’ятьох онуків.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалась доля спадкоємців зірки радянського кіно. Ми дізналися кілька фактів про рідних Юрія Нікуліна.

Який вигляд має син Юрія Нікуліна і чим займається

Зірка фільму "Діамантова рука" Юрій Нікулін 47 років прожив у шлюбі з Тетяною Нікуліною (Покровською). У них 1956 року народився єдиний син Максим. Попри те, що хлопчик разом із батьками знімався у фільмах, зокрема у "Діамантовій руці", він не захотів стати актором. Проте Максим, який все дитинство провів за лаштунками цирку, не уявляв без нього своє життя.

Юрій Нікулін разом із сином

Але коли настав час обирати професію, син Нікуліна захотів стати журналістом і став студентом МДУ. Максим свого часу працював репортером, згодом був редактором новин, а також телеведучим.

Син Юрія Нікуліна продовжує його справу

Проте головною справою життя став цирк. Після смерті Юрія Нікуліна його син став генеральним директором та художнім керівником Московського цирку на Кольоровому бульварі.

Максим Нікулін очолив Московський цирк

Максим Нікулін був тричі одружений. Вперше він пішов під вінець у 18-річному віці, але за рік розлучився. Від другого шлюбу у нього народилася дочка Марія, яка живе з чоловіком у Мюнхені та виховує двох дочок: Вікторію та Валентину.

У Максима Нікуліна троє дітей та п’ятеро онуків

З третьою дружиною Нікулін вже разом понад 35 років, вона подарувала йому сина Юрія, який також працює у Московському цирку та є батьком двох дітей: Станіслава та Софії. Також у шлюбі у них народився син Максим, який вивчився на продюсера, але потім пішов працювати у "сімейний" цирк. У 2017 році він став батьком, у нього народилася дочка Анна. Загалом у Максима Нікуліна п’ятеро онуків і він намагається більше часу проводити із сім’єю.

Сім’я Максима Нікуліна

Відомо, що разом із дружиною вони живуть на дві країни. У сина радянського актора є квартира у Москві, а також нерухомість у Монако, де вони часто проводять час, оскільки там добре розвинена циркова культура. Через це Максима Нікуліна почали звинувачувати у подвійному громадянстві, на що той відповів, що має лише російський паспорт, попри наявність квартири за кордоном.

Максим Нікулін разом із дружиною часто відвідують Монако

Щодо війни, то син зірки фільму "Діамантова рука" підтримує агресію проти України ще з 2014 року. За його словами, він з артистами неодноразово приїжджав до Криму, до "ДНР"/"ЛНР", а також відвідує зону "СВО".

Максим Нікулін підтримує війну проти України

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