П’ять чоловіків, викидень та позашлюбна дочка: що відомо про особисте життя зрадниці Лоліти (фото)
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Попри п’ять шлюбів, у співачки лише одна дитина
Відома російська співачка Лоліта, дочка якої серйозно хвора, народилася в Україні, але підтримує війну. Більшу частину життя артиста присвятила своїй кар’єрі, тому, мабуть, їй і не вдалося знайти щастя в особистому житті.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як складалися стосунки зрадниці й скільки вона мала шлюбів. Ми дізналися про Лоліту деякі факти.
Скільки шлюбів було у Лоліти і як виглядали її чоловіки
Лоліта Мілявська – яскрава представниця російської естради, яка не тільки дивувала своїми епатажними образами, а й кількістю своїх романів. Співачка за плечима має п’ять шлюбів, і за її словами, вона не шкодує про жодний з них.
Вперше Лоліта вискочила заміж за однокурсника Олександра Бєляєва. Їхній шлюб тривав три роки, оскільки співачка мала амбітні плани підкорювати сцену, а Олександр прагнув спокійного, домашнього життя.
Вдруге під вінець зрадниця України пішла з Віталієм Мілявським, але шлюб був фіктивним. Лоліта розповіла, що хотіла "зачепитися" в Москві, а свого житла у неї не було, тому вона вийшла за знайомого, щоб отримати прописку, а після розлучення залишила собі його милозвучне прізвище. На той момент у співачки якраз почали розвиватися стосунки з колегою Олександром Цекалом.
Шоумен став третім чоловіком Лоліти. Їхній шлюб проіснував майже 12 років, але зареєстрували вони його з однією метою — записати Цекало як батька дочки Лоліти, яку вона народила від іншого чоловіка. Його ім’я співачка не називає.
Відомо, що дівчинка, яку назвали Єва, народилася недоношеною, через це у неї протягом життя безліч проблем зі здоров’ям. За словами Лоліти, у її дочки діагностували Синдром Аспергера — психічне захворювання, яке характеризується труднощами у соціальному спілкуванні та адаптації.
Через чотири роки Лоліта вискочила заміж за підприємця Олександра Зарубіна, який намагався виконувати всі її забаганки. Вони зіграли пишне весілля, але прожили лише п’ять років, а потім розійшлися. Бізнесмен мріяв про дітей і Лоліта навіть була вагітна від нього, але на четвертому місяці в артистки стався викидень, у них міг народитись хлопчик. Ця трагедія сильно позначилася на стосунках подружжя, тому вони не бачили їхнього продовження.
У 2010 році російська співачка стала дружиною тренера з гри у сквош Дмитра Іванова, з яким була разом 10 років. Але пара розлучилася і Лоліта зізналася, що її п’ятий чоловік тільки отримував вигоду з цього шлюбу, а за фактом він застосовував до неї психологічне насильство, "напихував" препаратами, принижував і регулярно зраджував.
Що відомо про особисте життя Лоліти зараз
Виконавиця, яка продалася за криваві рублі, продовжує розвивати кар’єру в Росії. Вона заявляла, що не шкодує про свої шлюби й можливо вийде заміж ще раз, якщо їй зустрінеться гідний чоловік. Наприкінці грудня 2022 року Лоліта зізналася, що перебуває в романтичних стосунках із новим чоловіком, який знайшов її номер, зміг з нею зустрітися і вона відповіла взаємністю на його почуття.
Після того, як вона випустила кілька пісень із ще одним зрадником України Коста Лакостою, у ЗМІ почали припускати, що між артистами відбувся роман. А нові чутки з’явилися восени 2023 року, коли одна з блогерок заявила, що у Лоліти стосунки з чоловіком, який молодший за неї. А різниця у віці Лоліти та Лакости становить 33 роки.
"Телеграф" писав раніше, де зараз і як виглядають дочка та мама Лоліти, яка підтримала війну. Її рідним довелося ховатися у Києві від ракет.