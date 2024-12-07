П’ять чоловіків, викидень та позашлюбна дочка: що відомо про особисте життя зрадниці Лоліти (фото)

Попри п’ять шлюбів, у співачки лише одна дитина

Відома російська співачка Лоліта, дочка якої серйозно хвора, народилася в Україні, але підтримує війну. Більшу частину життя артиста присвятила своїй кар’єрі, тому, мабуть, їй і не вдалося знайти щастя в особистому житті.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як складалися стосунки зрадниці й скільки вона мала шлюбів. Ми дізналися про Лоліту деякі факти.

Скільки шлюбів було у Лоліти і як виглядали її чоловіки

Лоліта Мілявська – яскрава представниця російської естради, яка не тільки дивувала своїми епатажними образами, а й кількістю своїх романів. Співачка за плечима має п’ять шлюбів, і за її словами, вона не шкодує про жодний з них.

Вперше Лоліта вискочила заміж за однокурсника Олександра Бєляєва. Їхній шлюб тривав три роки, оскільки співачка мала амбітні плани підкорювати сцену, а Олександр прагнув спокійного, домашнього життя.

Лоліта з першим чоловіком Олександром Бєляєвим

Вдруге під вінець зрадниця України пішла з Віталієм Мілявським, але шлюб був фіктивним. Лоліта розповіла, що хотіла "зачепитися" в Москві, а свого житла у неї не було, тому вона вийшла за знайомого, щоб отримати прописку, а після розлучення залишила собі його милозвучне прізвище. На той момент у співачки якраз почали розвиватися стосунки з колегою Олександром Цекалом.

Лоліта вступила у фіктивний шлюб із Віталієм Мілявським

Шоумен став третім чоловіком Лоліти. Їхній шлюб проіснував майже 12 років, але зареєстрували вони його з однією метою — записати Цекало як батька дочки Лоліти, яку вона народила від іншого чоловіка. Його ім’я співачка не називає.

Лоліта та Олександр Цекало

Відомо, що дівчинка, яку назвали Єва, народилася недоношеною, через це у неї протягом життя безліч проблем зі здоров’ям. За словами Лоліти, у її дочки діагностували Синдром Аспергера — психічне захворювання, яке характеризується труднощами у соціальному спілкуванні та адаптації.

"Особлива" дочка Лоліти, яку вдочерив Цекало

Через чотири роки Лоліта вискочила заміж за підприємця Олександра Зарубіна, який намагався виконувати всі її забаганки. Вони зіграли пишне весілля, але прожили лише п’ять років, а потім розійшлися. Бізнесмен мріяв про дітей і Лоліта навіть була вагітна від нього, але на четвертому місяці в артистки стався викидень, у них міг народитись хлопчик. Ця трагедія сильно позначилася на стосунках подружжя, тому вони не бачили їхнього продовження.

Лоліта разом із четвертим чоловіком Олексієм Зарубіним

У 2010 році російська співачка стала дружиною тренера з гри у сквош Дмитра Іванова, з яким була разом 10 років. Але пара розлучилася і Лоліта зізналася, що її п’ятий чоловік тільки отримував вигоду з цього шлюбу, а за фактом він застосовував до неї психологічне насильство, "напихував" препаратами, принижував і регулярно зраджував.

Лоліта та її п’ятий чоловік Дмірій Іванов

Що відомо про особисте життя Лоліти зараз

Виконавиця, яка продалася за криваві рублі, продовжує розвивати кар’єру в Росії. Вона заявляла, що не шкодує про свої шлюби й можливо вийде заміж ще раз, якщо їй зустрінеться гідний чоловік. Наприкінці грудня 2022 року Лоліта зізналася, що перебуває в романтичних стосунках із новим чоловіком, який знайшов її номер, зміг з нею зустрітися і вона відповіла взаємністю на його почуття.

Після того, як вона випустила кілька пісень із ще одним зрадником України Коста Лакостою, у ЗМІ почали припускати, що між артистами відбувся роман. А нові чутки з’явилися восени 2023 року, коли одна з блогерок заявила, що у Лоліти стосунки з чоловіком, який молодший за неї. А різниця у віці Лоліти та Лакости становить 33 роки.

Лоліті приписували роман із українським співаком Коста Лакостою

"Телеграф" писав раніше, де зараз і як виглядають дочка та мама Лоліти, яка підтримала війну. Її рідним довелося ховатися у Києві від ракет.