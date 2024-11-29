Одружився у 18 років: як виглядає і що відомо про першу дружину Віктора Павліка

У першому шлюбі народився первісток артиста

Відомий український співак Віктор Павлік за життя був одружений чотири рази. Не дарма його називають українським Дон Жуаном. У перший шлюб артист вступив, коли йому було 18 років. Його обраницею стала жінка, на ім’я Лідія, яка стала матір’ю первістка Віктора Павліка.

Із першою дружиною артист познайомився ще до того, як йому виповнилося 18 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про першу обраницю Віктора Павліка і чим вона займається.

Лідія стала першим коханням артиста. Освідчився співак, уже бувши повнолітнім. Перебуваючи у шлюбі, Віктор Павілк починав будувати кар’єру, а кохана стала його музою. Коли пара одружилася, вони переїхали до міста Горішні Плавні, що на Полтавщині.

Вже за два роки у шлюбі народився син Олександр. Зараз спадкоємець артиста будує творчу кар’єру — він відкрив дитячу вокальну школу. Також Олександр влаштовує концерти на підтримку України.

У мережі небагато інформації про Лідію. Вона рідко з’являється у соцмережах і не показує особисте життя. Час від часу жінка показує знімки сина Олександра та онука Давида.

Ймовірно, Лідія надалі проживає у Горішніх Плавнях. Не відомо, чи вийшла заміж перша дружина Віктора Павліка вдруге і як склалося її особисте життя після розлучення. Лідія присвячує себе синові та онукові.

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