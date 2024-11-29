Женился в 18 лет: как выглядит и что известно о первой жене Виктора Павлика

В первом браке родился первенец артиста

Известный украинский певец Виктор Павлик за жизнь был женат четыре раза. Не зря его называют украинским Дон Жуаном. В первый брак артист вступил, когда ему было 18 лет. Его избранницей стала женщина, по имени Лидия, ставшая матерью первенца Виктора Павлика.

С первой женой артист познакомился еще до того, как ему исполнилось 18 лет. "Телеграф" решил выяснить, что известно о первой избраннице Викторе Павлике и чем она занимается.

Лидия стала первой любовью артиста. Признался певец, уже будучи совершеннолетним. Состоящая в браке, Виктор Павилк начинал строить карьеру, а любимая стала его музой. Когда пара вышла замуж, они переехали в город Горишни Плавни, что на Полтавщине.

Уже через два года в браке родился сын Александр. Сейчас наследник артиста строит творческую карьеру – он открыл детскую вокальную школу. Также Александр устраивает концерты в поддержку Украины.

В сети немного информации о Лидии. Она редко появляется в соцсетях и не показывает личную жизнь. Время от времени женщина показывает фотографии сына Александра и внука Давида.

Вероятно, Лидия продолжает проживать в Горишних Плавнях. Не известно, вышла ли замуж первая жена Виктора Павлика во второй раз и как сложилась ее личная жизнь после развода. Лидия посвящает себя сыну и внуку.

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