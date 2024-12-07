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Пять мужей, выкидыш и внебрачная дочь: что известно о личной жизни предательницы Лолиты (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Лолита — что известно о личной жизни артистки Новость обновлена 07 декабря 2024, 20:02
Лолита — что известно о личной жизни артистки. Фото росСМИ

Несмотря на пять браков, у певицы только один ребенок

Известная российская певица Лолита, дочь которой серьезно больна, родилась в Украине, но поддерживает войну. Большую часть жизни артиста посвятила своей карьере, поэтому, пожалуй, ей и не удалось обрести счастье в личной жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как складывались отношения предательницы и сколько у нее было браков. Мы узнали о Лолите некоторые факты.

Сколько браков было у Лолиты и как выглядели ее мужья

Лолита Милявская — яркая представительница российской эстрады, которая не только удивляла своими эпатажными образами, но и количеством своих романов. У певицы за плечами пять браков, и по ее словам, она не жалеет ни об одном из них.

Первый раз Лолита выскочила замуж за однокурсника Александра Беляева. Их брак продлился три года, поскольку у певицы были амбициозные планы покорять сцену, а Александр стремился ко спокойной, домашней жизни.

Лолита и Александр Беляев
Лолита с первым супругом Александром Беляевым

Второй раз под венец предательница Украины пошла с Виталием Милявским, но брак был фиктивным. Лолита рассказала, что хотела "зацепиться" в Москве, а своего жилья у нее не было, поэтому она вышла за знакомого, чтобы получить прописку, а после развода оставила себе его благозвучную фамилию. В тот момент у певицы как раз начали развиваться отношения с коллегой Александром Цекало.

Лолита
Лолита вступила в фиктивный брак с Виталием Милявским

Шоумен стал третьим супругом Лолиты. Их брак просуществовал почти 12 лет, но зарегистрировали они его с одной целью — записать Цекало как отца дочери Лолиты, которую она родила от другого мужчины. Его имя певица не называет.

Лолита
Лолита и Александр Цекало

Известно, что девочка, которую назвали Ева, родилась недоношенной, из-за этого у нее на протяжение жизни множество проблем со здоровьем. По словам Лолиты, у ее дочери диагностировали Синдром Аспергера — психическое заболевание, которое характеризуется трудностями в социальном общении и адаптации.

Лолита
"Особенная" дочь Лолиты, которую удочерил Цекало

Спустя четыре года Лолита выскочила замуж за предпринимателя Александра Зарубина, который старался исполнять все ее прихоти. Они сыграли пышную свадьбу, но прожили всего пять лет, а затем разошлись. Бизнесмен мечтал о детях и Лолита даже была беременна от него, но на четвертом месяце у артистки случился выкидыш, у них мог родиться мальчик. Эта трагедия сильно отразилась на отношениях супругов, поэтому они не видели их продолжение.

Лолита
Лолита вместе с четвертым мужем Алексеем Зарубиным

В 2010 году российская певица стала женой тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова, с которым была вместе 10 лет. Но пара рассталась и Лолита призналась, что ее пятый муж только извлекал выгоду из этого брака, а по факту он применял к ней психологическое насилие, "пичкал" препаратами, унижал и регулярно изменял.

Лолита
Лолита и ее пятый супруг Дмирий Иванов

Что известно о личной жизни Лолиты сейчас

Исполнительница, которая продалась за кровавые рубли, продолжает развивать карьеру в России. Она заявляла, что не жалеет о своих браках и возможно выйдет замуж еще раз, если ей попадется достойный мужчина. В конце декабря 2022 года Лолита призналась, что состоит в романтических отношениях с новым мужчиной, который нашел ее номер, смог с ней встретиться и она ответила взаимностью на его чувства.

После того, как она выпустила несколько песен с еще одним предателем Украины Коста Лакостой, в СМИ начали предполагать, что между артистами случился роман. А новые слухи появились осенью 2023 года, когда одна из блогеров заявила, что у Лолиты отношения с мужчиной, который младше ее. А разница в возрасте Лолиты и Лакосты составляет 33 года.

Лолита
Лолите приписывали роман с украинским певцом Коста Лакостой

"Телеграф" писал ранее, где сейчас и как выглядят дочь и мама Лолиты, поддержавшей войну. Ее родным пришлось прятаться в Киеве от ракет.

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