Пять мужей, выкидыш и внебрачная дочь: что известно о личной жизни предательницы Лолиты (фото)

Несмотря на пять браков, у певицы только один ребенок

Известная российская певица Лолита, дочь которой серьезно больна, родилась в Украине, но поддерживает войну. Большую часть жизни артиста посвятила своей карьере, поэтому, пожалуй, ей и не удалось обрести счастье в личной жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как складывались отношения предательницы и сколько у нее было браков. Мы узнали о Лолите некоторые факты.

Сколько браков было у Лолиты и как выглядели ее мужья

Лолита Милявская — яркая представительница российской эстрады, которая не только удивляла своими эпатажными образами, но и количеством своих романов. У певицы за плечами пять браков, и по ее словам, она не жалеет ни об одном из них.

Первый раз Лолита выскочила замуж за однокурсника Александра Беляева. Их брак продлился три года, поскольку у певицы были амбициозные планы покорять сцену, а Александр стремился ко спокойной, домашней жизни.

Лолита с первым супругом Александром Беляевым

Второй раз под венец предательница Украины пошла с Виталием Милявским, но брак был фиктивным. Лолита рассказала, что хотела "зацепиться" в Москве, а своего жилья у нее не было, поэтому она вышла за знакомого, чтобы получить прописку, а после развода оставила себе его благозвучную фамилию. В тот момент у певицы как раз начали развиваться отношения с коллегой Александром Цекало.

Лолита вступила в фиктивный брак с Виталием Милявским

Шоумен стал третьим супругом Лолиты. Их брак просуществовал почти 12 лет, но зарегистрировали они его с одной целью — записать Цекало как отца дочери Лолиты, которую она родила от другого мужчины. Его имя певица не называет.

Лолита и Александр Цекало

Известно, что девочка, которую назвали Ева, родилась недоношенной, из-за этого у нее на протяжение жизни множество проблем со здоровьем. По словам Лолиты, у ее дочери диагностировали Синдром Аспергера — психическое заболевание, которое характеризуется трудностями в социальном общении и адаптации.

"Особенная" дочь Лолиты, которую удочерил Цекало

Спустя четыре года Лолита выскочила замуж за предпринимателя Александра Зарубина, который старался исполнять все ее прихоти. Они сыграли пышную свадьбу, но прожили всего пять лет, а затем разошлись. Бизнесмен мечтал о детях и Лолита даже была беременна от него, но на четвертом месяце у артистки случился выкидыш, у них мог родиться мальчик. Эта трагедия сильно отразилась на отношениях супругов, поэтому они не видели их продолжение.

Лолита вместе с четвертым мужем Алексеем Зарубиным

В 2010 году российская певица стала женой тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова, с которым была вместе 10 лет. Но пара рассталась и Лолита призналась, что ее пятый муж только извлекал выгоду из этого брака, а по факту он применял к ней психологическое насилие, "пичкал" препаратами, унижал и регулярно изменял.

Лолита и ее пятый супруг Дмирий Иванов

Что известно о личной жизни Лолиты сейчас

Исполнительница, которая продалась за кровавые рубли, продолжает развивать карьеру в России. Она заявляла, что не жалеет о своих браках и возможно выйдет замуж еще раз, если ей попадется достойный мужчина. В конце декабря 2022 года Лолита призналась, что состоит в романтических отношениях с новым мужчиной, который нашел ее номер, смог с ней встретиться и она ответила взаимностью на его чувства.

После того, как она выпустила несколько песен с еще одним предателем Украины Коста Лакостой, в СМИ начали предполагать, что между артистами случился роман. А новые слухи появились осенью 2023 года, когда одна из блогеров заявила, что у Лолиты отношения с мужчиной, который младше ее. А разница в возрасте Лолиты и Лакосты составляет 33 года.

Лолите приписывали роман с украинским певцом Коста Лакостой

"Телеграф" писал ранее, где сейчас и как выглядят дочь и мама Лолиты, поддержавшей войну. Ее родным пришлось прятаться в Киеве от ракет.