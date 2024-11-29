Выросла в Киеве и серьезно больна: как выглядит дочь предательницы Лолиты и кто ее отец (фото)

У дочери певицы с самого детства множество проблем со здоровьем

Известная певица Лолита, которая родилась в Украине, но предала нашу страну, воспитывает единственную дочь Еву. Сейчас девушка живет и получает образование за границей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит наследница российской певицы и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты о ее биологическом отце.

Как выглядит дочь Лолиты Ева Цекало и что о ней известно

Известная артистка, которая родилась в Закарпатской области, давно уехала строить музыкальную карьеру в Российскую Федерацию. У Лолиты была довольно бурная личная жизнь, ведь она была замужем пять раз.

В 1998 году певица родила дочь Еву. В этом же году она официально связала себя узами брака с шоуменом Александром Цекало, с которым была в кабаре-дуэте "Академия".

Александра Цекало долгое время считали отцом девочки, ведь она носит его фамилию. Но оказалось, что Лолита Милявская родила Еву от другого мужчины, имя которого не стала раскрывать. Она лишь обмолвилась, что отец ее ребенка был очень популярным и имел вес в обществе, но давно покинул этот мир.

Лолита вместе с Цекало и дочерью

Артистка старалась много не рассказывать о дочери, поскольку с детства у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Дело в том, что Ева родилась недоношенной и весила всего 1 килограмм 200 грамм. Врачи советовали Лолите отказаться от девочки, но певица решила ее оставить, несмотря на трудности.

Лолита вместе с дочерью Евой

Правда, воспитанием девочки Лолита не занималась. Еву требовался постоянный уход и внимание, которое артистка не могла ей обеспечить из-за постоянных гастролей. И она решила сосредоточиться на карьере, а девочку отдала на воспитание бабушки и дедушки, которые жили в Киеве.

Дочь Лолиты воспитывали бабушка и дедушка из Киеве

Много лет спустя Лолита раскрыла диагноз своей наследницы. Оказалось, что Ева болеет синдромом Аспергера. Это психическое заболевание, которое характеризуется трудностями в социальном общении и адаптации, а также восприятии окружающего мира. И такой диагноз требует пожизненной терапии.

Где сейчас дочь Лолиты и чем занимается

Когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, которое Лолита поддерживает, ее дочь и мама находились в Киеве. Им пришлось прятаться от ракет в бомбоубежище. 24-летняя Ева, как рассказывала певица, была очень напугана и Лолита нашла людей, которые помогли ее родным выехать из Украины. Но ее мама и дочь не остались в Москве.

У дочери Лолиты диагностировали серьезную болезнь

Известно, что Ева училась в одном из ВУЗов Варшавы на филологическом факультете, филиал которого находился в Киеве, поскольку ей нравится изучение иностранных языков. Она быстро выучила польский язык, а также разговаривает на английском и немецком.

Как выглядит дочь Лолиты Ева Цекало

Согласно последней информации, дочь Лолиты сейчас живет с бабушкой в Болгарии. Певица отмечала, что ее наследница, возможно, свяжет свою жизнь с журналистикой или станет переводчиком.

Дочь Лолиты живет с бабушкой за границей

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дочь предателей Медведчука и Марченко. Девушку дважды пытались отчислить из университета.