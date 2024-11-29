Виросла у Києві і серйозно хвора: як виглядає дочка зрадниці Лоліти та хто її батько (фото)

У дочки співачки з самого дитинства багато проблем зі здоров’ям

Відома співачка Лоліта, яка народилася в Україні, але зрадила нашу країну, виховує єдину дочку Єву. Зараз дівчина живе та здобуває освіту за кордоном.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає спадкоємиця російської співачки і що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти про її біологічного батька.

Як виглядає дочка Лоліти Єва Цекало і що про неї відомо

Відома артистка, яка народилася в Закарпатській області, давно поїхала будувати музичну кар’єру в Російську Федерацію. Лоліта мала досить бурхливе особисте життя, адже вона була одружена п'ять разів.

У 1998 році співачка народила дочку Єву. Цього ж року вона офіційно пов’язала себе шлюбом із шоуменом Олександром Цекало, з яким була в кабарі-дуеті "Академія".

Олександра Цекало довгий час вважали батьком дівчинки, адже вона має його прізвище. Але виявилося, що Лоліта Мілявська народила Єву від іншого чоловіка, ім’я якого не хотіла розкривати. Вона лише обмовилася, що батько її дитини був дуже популярним і мав статус у суспільстві, але давно покинув цей світ.

Лоліта разом із Цекало та донькою

Артистка намагалася багато не розповідати про доньку, оскільки з дитинства вона мала серйозні проблеми зі здоров’ям. Річ у тому, що Єва народилася недоношеною і важила лише 1 кілограм 200 грамів. Лікарі радили Лоліті відмовитись від дівчинки, але співачка вирішила її залишити, попри труднощі.

Лоліта разом із дочкою Євою

Щоправда, вихованням дівчинки Лоліта не займалася. Єві був потрібен постійний догляд та увага, яку артистка не могла їй забезпечити через постійні гастролі. І вона вирішила зосередитися на кар’єрі, а дівчинку віддала на виховання бабусі та дідуся, які мешкали у Києві.

Доньку Лоліти виховували бабуся та дідусь із Києва

Через багато років Лоліта розкрила діагноз своєї спадкоємиці. Виявилося, що Єва хворіє на синдром Аспергера. Це психічне захворювання, яке характеризується труднощами у соціальному спілкуванні та адаптації, а також сприйнятті навколишнього світу. І такий діагноз потребує довічної терапії.

Де зараз дочка Лоліти й чим займається

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, яке Лоліта підтримує, її дочка та мама перебували у Києві. Їм довелося ховатися від ракет у бомбосховищі. 24-річна Єва, як розповідала співачка, була дуже налякана і Лоліта знайшла людей, які допомогли її рідним виїхати з України. Але її мама та дочка не залишилися в Москві.

У дочки Лоліти діагностували серйозну хворобу

Відомо, що Єва навчалася в одному з ВНЗ Варшави на філологічному факультеті, філія якого знаходилася у Києві, оскільки їй подобається вивчення іноземних мов. Вона швидко вивчила польську мову, а також розмовляє англійською та німецькою.

Як виглядає дочка Лоліти Єва Цекало

Згідно з останньою інформацією, дочка Лоліти зараз живе з бабусею в Болгарії. Співачка зазначала, що її спадкоємиця, можливо, зв'яже своє життя з журналістикою чи стане перекладачем

Дочка Лоліти живе з бабусею за кордоном

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дочка зрадників Медведчука та Марченка. Дівчину двічі намагалися відрахувати з університету.