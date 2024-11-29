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Не спілкувалася з сином 10 років: через що Світлична сварилася з рідними та називала їх "огидними"

Автор
Тетяна Кармазіна
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Світлана Світлична народила двох синів від актора Володимира Івашова
Світлана Світлична народила двох синів від актора Володимира Івашова. Фото Колаж "Телеграфу"

Покійна актриса не раз була ображена на старшого сина Олексія

Актриса Світлана Світлична померла 16 листопада на 85 році життя. В особистій сфері зірка "Діамантової руки" була щаслива лише одного разу — у шлюбі з першим чоловіком Володимиром Івашовим. Однак навіть ці стосунки не були безхмарними.

Світлична та Івашов прожили разом 34 роки, але з кожної сторони не обійшлося без зрад. Втім, подружжя змогло не розлучитися аж до смерті Володимира у 1995 році — актор помер через проблеми зі здоров’ям у 55 років. У цьому шлюбі Світлична народила двох синів — Олексія (1961) та Олега (1972-2006).

Конфлікти Світлани Світличної з рідними

Найбільше непорозуміння було у стосунках актриси зі старшим сином, стоматологом. В молодості Олексій Івашов зустрів дівчину Ольгу – уродженку Харкова. Невістку Світлична не злюбила одразу: вважала її простачкою та провінціалкою. Попри невдоволення матері, Олексій одружився з українкою.

Олексій Івашов Ольга Колимбет
Олексій Івашов із дружиною Ольгою Колимбет

У цьому шлюбі в Івашова з’явилася донька, яку назвали Марією, і яка, своєю чергою, подарувала Світличній онука — Володимира (назвали на честь покійного дідуся Володимира Івашова). Спадкоємці розтопили серце знаменитої артистки, і спілкування зі старшим сином знову відновилося. В онуку Світлична душі не чула.

Марія Івашова Світлана Світлична Володимир Івашов
Світлана Світлична з онукою Марією та правнуком Володимиром Івашовим

Після смерті чоловіка актриса вирішила продати сімейну трикімнатну квартиру: вона купила собі двокімнатну, а молодшому синові Олегу — однокімнатну. Олексій обурився тому, що з ним не порадилися, хоча чоловік давно мав свою сім’ю та житло. Через сварку мати з сином не спілкувалися аж 10 років. Згодом родичі помирилися.

олег івашов світлана світлична олексій івашов
Світлична із сином Олегом (зліва) та Олексієм (справа)

Третій конфлікт між Олексієм і його матір’ю розгорівся через квартиру, що залишилася після смерті його брата Олега, який помер у 33 роки через алкоголізм. Артистка відмовилася від своєї частки і оформила її на старшого сина з умовою, що квартиру здаватимуть, а дохід ділитимуть навпіл. Однак Івашов-молодший потай переписав нерухомість на свою дочку Марію, яка потім продала її та придбала квартиру краще. Дізнавшись про це, Світлична була обурена, але згодом погодилася з рідними, що так було розумно.

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Внучка Світлани Світличної — Марія

Назвала синів "огидними людьми"

Щоб нагадати про себе публіці, яка колись любила актрису, Світлична часто ставала гостею телешоу. Вона робила випуски скандальними, коли розповідала про проблеми у сім’ї. Одного разу в одній із передач Світлична вигукнула: "Я народила огидних людей!". Це було не більше, ніж постановка, адже останніми роками свого життя Олексій та його сім’я опікувалися жінкою: родичі забезпечували її фінансово навіть тоді, коли вона лежала в хоспісі. Під кінець життя Світлана Світлична перестала впізнавати близьких людей.

світлана світлична
Світлична в останні роки життя

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Теги:
#Діти #Світлана Світлична #Олексій Івашов