Не спілкувалася з сином 10 років: через що Світлична сварилася з рідними та називала їх "огидними"

Покійна актриса не раз була ображена на старшого сина Олексія

Актриса Світлана Світлична померла 16 листопада на 85 році життя. В особистій сфері зірка "Діамантової руки" була щаслива лише одного разу — у шлюбі з першим чоловіком Володимиром Івашовим. Однак навіть ці стосунки не були безхмарними.

Світлична та Івашов прожили разом 34 роки, але з кожної сторони не обійшлося без зрад. Втім, подружжя змогло не розлучитися аж до смерті Володимира у 1995 році — актор помер через проблеми зі здоров’ям у 55 років. У цьому шлюбі Світлична народила двох синів — Олексія (1961) та Олега (1972-2006).

Конфлікти Світлани Світличної з рідними

Найбільше непорозуміння було у стосунках актриси зі старшим сином, стоматологом. В молодості Олексій Івашов зустрів дівчину Ольгу – уродженку Харкова. Невістку Світлична не злюбила одразу: вважала її простачкою та провінціалкою. Попри невдоволення матері, Олексій одружився з українкою.

Олексій Івашов із дружиною Ольгою Колимбет

У цьому шлюбі в Івашова з’явилася донька, яку назвали Марією, і яка, своєю чергою, подарувала Світличній онука — Володимира (назвали на честь покійного дідуся Володимира Івашова). Спадкоємці розтопили серце знаменитої артистки, і спілкування зі старшим сином знову відновилося. В онуку Світлична душі не чула.

Світлана Світлична з онукою Марією та правнуком Володимиром Івашовим

Після смерті чоловіка актриса вирішила продати сімейну трикімнатну квартиру: вона купила собі двокімнатну, а молодшому синові Олегу — однокімнатну. Олексій обурився тому, що з ним не порадилися, хоча чоловік давно мав свою сім’ю та житло. Через сварку мати з сином не спілкувалися аж 10 років. Згодом родичі помирилися.

Світлична із сином Олегом (зліва) та Олексієм (справа)

Третій конфлікт між Олексієм і його матір’ю розгорівся через квартиру, що залишилася після смерті його брата Олега, який помер у 33 роки через алкоголізм. Артистка відмовилася від своєї частки і оформила її на старшого сина з умовою, що квартиру здаватимуть, а дохід ділитимуть навпіл. Однак Івашов-молодший потай переписав нерухомість на свою дочку Марію, яка потім продала її та придбала квартиру краще. Дізнавшись про це, Світлична була обурена, але згодом погодилася з рідними, що так було розумно.

Внучка Світлани Світличної — Марія

Назвала синів "огидними людьми"

Щоб нагадати про себе публіці, яка колись любила актрису, Світлична часто ставала гостею телешоу. Вона робила випуски скандальними, коли розповідала про проблеми у сім’ї. Одного разу в одній із передач Світлична вигукнула: "Я народила огидних людей!". Це було не більше, ніж постановка, адже останніми роками свого життя Олексій та його сім’я опікувалися жінкою: родичі забезпечували її фінансово навіть тоді, коли вона лежала в хоспісі. Під кінець життя Світлана Світлична перестала впізнавати близьких людей.

Світлична в останні роки життя

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