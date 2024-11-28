Народився у Полтаві, але став прислужником Путіна: що говорить про війну і як виглядає ексучасник "Фрістайлу" Вадим Козаченко

Співак, що сидить біля кремлівської годівниці, "несе" ахінею про українців

Вадим Козаченко, як і спотворена Любов Успенська, народився в Україні, але віддав перевагу Москві. Співак став відомий як учасник гурту "Фрістайл", а пісня у його виконанні "Больно мне, больно!" ("Боляче мені, боляче!") стала дуже популярною на початку 90-х.

Сьогодні 61-річний артист підтримує путінський режим і, відповідно, війну в Україні. "Телеграф" розповідає, що говорить про вторгнення Росії Вадим Козаченко та як зараз виглядає.

Що відомо про Вадима Козаченка

Народився у Полтаві, а вперше на сцену вийшов у 1985 році. Був солістом ВІА "Фестиваль", а з 1989 року — "Фрістайл". У 1991 році була випущена пісня "Больно мне, больно!", яка стала знаковим хітом майбутнього путініста.

У наступному році Козаченко йде з колективу і розпочинає сольну кар’єру. У цей період виконавець випустив нові пісні, серед яких особливо виділяються: "Желтая ночь", "Золушка", "Чужая", "Благослови" та "На летящем коне".

На деякий час Вадим Козаченко взяв творчу паузу, щоб знову виступити на великій сцені. У 2011 році співаку було надано звання "Заслужений артист Російської Федерації". На честь 25-річчя творчої кар’єри у Кремлівському Палаці відбувся сольний концерт виконавця (2017 рік). Досі є гостем багатьох телешоу у країні-агресорці.

Що Вадим Козаченко говорить про війну в Україні

У 2017 році співак потрапив до "Миротворця" за поширення наративів кремлівської пропаганди, виправдання агресивних дій Росії, а також незаконне відвідування окупованого Криму. 19 жовтня 2022 року було включено до списку санкцій України за "пропаганду путінського режиму та підтримку військових дій проти України". Козаченку заборонено в’їзд до України.

2022 року артист підтримав військове вторгнення Росії в Україну. 25 лютого він цинічно написав у соцмережі, що у війні винна українська влада.

28 травня 2022 року волонтер Юрій Касьянов прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що той не готовий "воювати до останнього українця". Вадим Козаченко в коментарях назвав війну "спецоперацією" та наголосив, що її метою не було вбивство українців, а "денацифікація".

"Ви дійсно впевнені, що мета Путіна – знищення українців? Вам не доводилося чути його оголошення про цілі "СВО"? Там нічого не сказано про знищення українців, там був заклик до військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та залишитися живими, там йшлося про денацифікацію…", — ляпнув уродженець Полтави.

В Інстаграмі виконавець регулярно публікує пости, наповнені кремлівською пропагандою та сумнівним змістом. Сторінка Козаченка в соцмережі обмежена для людей з України. Напевно, не хоче бачити прокльони українців, яких російські військові щодня обстрілюють ракетами.

Своїми пропагандистськими постами Козаченко може потягатися із пропагандистами Скабеєвою та Соловйовим

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