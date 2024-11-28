Родился в Полтаве, но стал прислужником Путина: что говорит о войне и как выглядит экс-участник "Фристайла" Вадим Казаченко

Сидящий у кремлевской кормушки певец "несет" ахинею про украинцев

Вадим Казаченко, как и изуродованная Любовь Успенская, родился в Украине, но предпочел Москву. Певец стал известен как участник группы "Фристайл", а песня в его исполнении "Больно мне, больно!" стала очень популярной в начале 90-х.

Сегодня 61-летний артист поддерживает путинский режим и, соответственно, войну в Украине. "Телеграф" рассказывает, что говорит о вторжении России Вадим Казаченко и как сейчас выглядит.

Что известно о Вадиме Казаченко

Родился в Полтаве, а впервые на сцену вышел в 1985 году. Был солистом ВИА "Фестиваль", а с 1989 года — "Фристайл". В 1991 году была выпущена песня "Больно мне, больно!", которая стала знаковым хитом будущего путиниста.

В следующем году Казаченко уходит из коллектива и начинает сольную карьеру. В этот период исполнитель выпустил новые песни, среди которых особенно выделяются: "Желтая ночь", "Золушка", "Чужая", "Благослови" и "На летящем коне".

На некоторое время Вадим Казаченко взял творческую паузу, чтобы снова выступить набольшой сцене. В 2011 году певцу было присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации". В честь 25-летия творческой карьеры в Кремлевском Дворце состоялся сольный концерт исполнителя (2017 год). По сей день является гостем многих телешоу в стране-агрессорше.

Что Вадим Казаченко говорит о войне в Украине

В 2017 году певец попал в "Миротворец" за распространение нарративов кремлевской пропаганды, оправдание агрессивных действий России, а также незаконное посещение оккупированного Крыма. 19 октября 2022 года был включен в санкционный список Украины за "пропаганду путинского режима и поддержку военных действий против Украины". Казаченко запрещен въезд в Украину.

В 2022 году артист поддержал военное вторжение России в Украину. 25 февраля он цинично написал в соцсети, что в войне виновата украинская власть.

28 мая 2022 года волонтер Юрий Касьянов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот не готов "воевать до последнего украинца". Вадим Казаченко в комментариях назвал войну "спецоперацией" и подчеркнул, что ее целью не было убийство украинцев, а "денацификация".

"Вы действительно уверены, что цель Путина – уничтожение украинцев? Вам не приходилось слышать его объявления о целях "СВО"? Там ничего не сказано об уничтожении украинцев, там был призыв к военнослужащим ВСУ сложить оружие и остаться живыми, там речь шла о денацификации…", — ляпнул уроженец Полтавы.

В Инстаграме исполнитель регулярно публикует посты, наполненные кремлевской пропагандой и сомнительным содержанием. Страница Казаченко в соцсети ограничена для людей из Украины. Наверное, не хочет видеть проклены украинцев, которых российские военные ежедневно обстреливают ракетами.

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