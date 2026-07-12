Его хиты звучали из каждого утюга. У популярного певца 80-х отказали ноги

Добрынина нашли в тяжелом состоянии

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У российского певца Александра Добрынина, который в 1980-90-х годах прославился благодаря хитам "Розовые розы" и "Рита-Маргарита", возникли серьезные проблемы со здоровьем. 69-летнему артисту стало плохо в собственной квартире в Москве — у него отказали ноги.

По сообщениям росСМИ, несколько дней родственники не могли дозвониться до исполнителя. Когда они приехали проверить, что случилось, Добрынин сумел открыть дверь самостоятельно, однако добирался до нее ползком. После этого ему вызвали скорую помощь.

Отмечается, что подобный случай произошел не впервые: певец периодически уходит в длительные запои, после которых с трудом передвигается и невнятно разговаривает. Несмотря на это, 12 июля в его Instagram появилась публикация, в которой утверждалось, что с артистом "все хорошо".

Александр Добрынин — советский и российский музыкант, в разные годы выступавший в составе коллективов "Зодчие", "Мираж", "Здравствуй, песня", "Веселые ребята" и "Кинематограф". Наибольшую известность ему принесли песни "Розовые розы" ("Светка Соколова"), "Рита-Маргарита" и "Ночные цветы".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Добрынин не осудил войну. Он продолжает участвовать в концертах и мероприятиях с участием артистов, поддерживающих политику Путина, появляется на российских телевизионных шоу и выступает на различных праздничных площадках.

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