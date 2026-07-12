"Вы как тот нафталин". Потап и Настя захотели переплюнуть Сердючку, но украинцы жестко их осадили

Дуэт замахнулся на "Dancing Lasha Tumbai"

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После длительного перерыва скандальные Потап и Настя Каменских вновь объединились как дуэт и представили новую песню "Ay, mi amor". Однако вместо ожидаемого исполнения своих проверенных хитов артисты решили удивить публику громкими заявлениями, сравнив новую композицию с культовым хитом Верки Сердючки. Впрочем, реакция украинцев оказалась возмутительной.

Во время презентации трека Потап и Настя обратились к поклонникам на русском языке и вспомнили творчество Андрея Данилко. Потап заявил, что их новая испаноязычная песня вполне может стать достойной заменой знаменитому припеву "Sieben, sieben, Ai lyu lyu" из песни "Dancing Lasha Tumbai".

"Рано или поздно все заканчивается. Даже легендарное "Sieben, sieben, Ai lyu lyu", ведь теперь есть "очо-очо от Потапа, очо-очо с Настей", что в переводе с испанского означает "восемь". Посмотрим, сможем ли мы превзойти "Sieben, sieben, Ai lyu lyu"", — заявил артист.

Однако в сети подобные слова вызвали скорее волну насмешек, чем восторг. Пользователи раскритиковали не только амбициозное сравнение с хитом Верки Сердючки, но и то, что музыканты решили обратиться к аудитории на русском языке во время полномасштабной войны России против Украины.

В комментариях украинцы не скрывали своего возмущения:

"Вся Украина не хочет ничего общего иметь с болотами, а вы как тот нафталин…"

"Вам до Верки Сердючки как до Киева рачки"

"До Верки Сердючки вам очень далеко"

"Когда заканчиваются деньги, начинают петь на русском"

"Позор! Слабо в Киев?"

"Вы прекрасно знаете, что сейчас идет война и кто является агрессором. К какой аудитории вы обращаетесь? Все русскоязычные украинцы прекрасно понимают украинский язык. Не понимают его только русские"

Некоторые комментаторы также отметили, что дуэт потерял поддержку как украинской, так и российской аудитории, а заявления о намерении превзойти один из самых узнаваемых украинских музыкальных хитов сочли самоуверенными и неуместными. Ранее, по сообщениям СМИ, скандальный дуэт выступил в Нью-Йорке почти за полмиллиона долларов.