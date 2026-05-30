Потап и Настя выступили в Нью-Йорке за баснословный гонорар (видео)

Дуэт спел "Крепкие орешки" за $480 тысяч

Только недавно стало известно, что легендарный дуэт, поставленный на паузу в 2017 году, снова воссоединился. Артисты сразу начали активно гастролировать со старым русскоязычным репертуаром, а также выступать на корпоративах и частных вечеринках.

Недавно бывшие супруги выступили на закрытом мероприятии в Нью-Йорке. Как сообщает фанский блог в TikTok potapinastya_fanlove, исполнителям якобы заплатили за этот вечер 480 тысяч долларов (более 21 млн грн).

На видео, выложенном авторами блога, Настя Каменских поет на сцене вместе с Потапом. Артисты исполняют свой старый известный хит "Крепкие орешки".

Что известно о дуэте "Потап и Настя"

Алексей Потапенко создал проект в 2006 году. Он искал вокалистку для записи припевов, и продюсеры порекомендовали ему Настю Каменских. Примечательно, что на первой встрече Настя совершенно не понравилась рэперу, но их первая совместная песня "Без любви" мгновенно стала хитом.

В 2000-х и 2010-х годах группа была одним из самых востребованных коллективов на постсоветском пространстве. Их треки "Не пара", "Внатуре", "Все пучком" и "Чумачечая весна" знали наизусть миллионы слушателей.

Долгое время артисты публично конфликтовали и не могли найти общий язык вне сцены. Однако рабочие отношения переросли в тайный роман. В 2019 году они официально поженились.

В октябре 2017 года артисты записали видеообращение к фанатам, объявив, что ставят проект на паузу ради развития сольных карьер (NK и ПТП). В мае 2026 года Потап и Настя официально объявили о своем разводе после 7 лет брака. Буквально через две недели после этого они ошеломили публику заявлением о том, что их творческая пауза завершена и дуэт "Потап и Настя" официально возвращается к концертной деятельности.