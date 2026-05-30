Потап і Настя виступили в Нью-Йорку за нечуваний гонорар (відео)

Дует заспівав "Крепкие орешки" за $480 тисяч

Тільки нещодавно стало відомо, що легендарний дует, поставлений на паузу у 2017 році, знову об’єднався. Артисти одразу почали активно гастролювати зі старим російськомовним репертуаром, а також виступати на корпоративах та приватних вечірках.

Нещодавно колишнє подружжя виступило на закритому заході у Нью-Йорку. Як повідомляє фанський блог у TikTok potapinastya_fanlove, виконавцям нібито заплатили за цей вечір 480 тисяч доларів (понад 21 млн грн).

На відео, викладеному авторами блогу, Настя Каменських співає на сцені разом із Потапом. Артисти виконують свій старий відомий хіт "Крепкие орешки".

Що відомо про дует "Потап і Настя"

Олексій Потапенко створив проєкт у 2006 році. Він шукав вокалістку для запису приспівів і продюсери порекомендували йому Настю Каменських. Примітно, що на першій зустрічі Настя зовсім не сподобалася реперу, але їхня перша спільна пісня "Без любви" миттєво стала хітом.

У 2000-х та 2010-х роках гурт був одним із найбільш затребуваних колективів на пострадянському просторі. Їхні треки Не пара", "Внатуре", "Все пучком" і "Чумачечая весна" знали напам’ять мільйони слухачів.

Довгий час артисти публічно конфліктували і не могли порозумітися поза сценою. Проте робочі стосунки переросли у таємний роман. У 2019 році вони офіційно одружилися.

У жовтні 2017 року артисти записали відеозвернення до фанів, оголосивши, що ставлять проєкт на паузу заради розвитку сольних кар’єр (NK та ПТП). У травні 2026 року Потап та Настя офіційно оголосили про своє розлучення після 7 років шлюбу. Буквально за два тижні після цього вони приголомшили публіку заявою про те, що їхню творчу паузу завершено і дует "Потап і Настя" офіційно повертається до концертної діяльності.