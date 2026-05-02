Повернуться в Росію? Відомий пліткар зробив заяву щодо майбутнього Потапа і Насті Каменських

За словами Беспалова, репутація артистів зруйнована

Скандальне подружжя українського шоубізнесу, Потап та Настя Каменських, схоже, остаточно втратили довіру слухачів, і їхнє розлучення пройшло повз увагу колишніх шанувальників.

Популярний блогер-пліткар Богдан Беспалов у своєму новому відео розібрав "стратегічні помилки" пари та пояснив, чому їхня кар'єра в Україні та за кордоном стрімко йде на дно.

За його словами, головною причиною краху колись топових артистів стала постійна брехня. Беспалов стверджує, що подружжя занадто довго "впарювало" українцям фейки про своє ідеальне життя та успіхи, ігноруючи реальність.

Люди не хочуть, аби їм постійно впарювали фейк. А Потап і Настя це робили стабільно, заявляючи про те, що в них все зашибісь, а ви тут нам усі заздрите. Насправді ж, не маючи поряд професійної піар-команди, вони припустилися фатальних помилок. Тепер ні Потап, ні Настя не просто не затребувані — вони стали абсолютними редфлагами. В Україні у них немає шансів заробляти, а за кордоном вони нікому не потрібні Богдан Беспалов

Окрему увагу Беспалов приділив репутації артистів, яка зараз асоціюється виключно зі скандалами, а не з творчістю. На думку пліткаря, виконавці власноруч знищили свій музичний спадок. Ба більше, блогер зробив власний прогноз: через відсутність попиту на західному та українському ринках, пара може знову поглянути в бік країни-агресорки.

Їм залишається тільки працювати на російськомовну аудиторію. Я не здивуюся, якщо з часом ми побачимо і Потапа, і Настю в Росії. Згадайте мої слова. Поокремо чи разом — цей дует нікому не здався. Усе, що ви чуєте про них сьогодні — це лише хайп на скандалах, а їхню музику слухати точно не хочеться Богдан Беспалов

