Вернутся в Россию? Известный сплетник сделал заявление по поводу будущего Потапа и Насти Каменских

По словам Беспалова, репутация артистов разрушена

Скандальные супруги украинского шоу-бизнеса, Потап и Настя Каменских, похоже, окончательно потеряли доверие слушателей, и их развод прошел без внимания бывших поклонников.

Популярный блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем новом видео разобрал "стратегические ошибки" пары и объяснил, почему их карьера в Украине и за рубежом стремительно идет ко дну.

По его словам, главной причиной краха топовых артистов стала постоянная ложь. Беспалов утверждает, что супруги слишком долго "впаривали" украинцам фейки о своей идеальной жизни и успехах, игнорируя реальность.

Люди не хотят, чтобы им постоянно впаривали фейк. А Потап и Настя это делали стабильно, заявляя о том, что у них все зашибитесь, а вы здесь нам все завидуете. На самом же деле, не имея рядом профессиональной пиар-команды, они допустили роковые ошибки. Теперь ни Потап, ни Настя не просто не востребованы – они стали абсолютными редфлагами. В Украине у них нет шансов зарабатывать, а за границей они никому не нужны Богдан Беспалов

Отдельное внимание Беспалов уделил репутации артистов, которая сейчас ассоциируется исключительно со скандалами, а не с творчеством. По мнению сплетника, исполнители собственноручно уничтожили свое музыкальное наследие. Более того, блогер сделал собственный прогноз: из-за отсутствия спроса на западном и украинском рынках, пара может снова взглянуть в сторону страны-агрессорши.

Им остается только работать на русскоязычную аудиторию. Я не удивлюсь, если со временем мы увидим и Потапа, и Настю в России. Вспомните мои слова. Отдельно или вместе — этот дуэт никому не сдался. Все, что вы слышите о них сегодня – это только хайп на скандалах, а их музыку слушать точно не хочется Богдан Беспалов

