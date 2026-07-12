"Ви як той нафталін". Потап і Настя захотіли переплюнути Сердючку, але українці жорстко їх осадили

Дует замахнувся на "Dancing Lasha Tumbai"

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Після тривалої перерви скандальні Потап і Настя Каменських знову об’єдналися як дует та представили нову пісню "Ay, mi amor". Однак, замість очікуваного виконання своїх перевірених хітів артисти вирішили здивувати публіку гучними заявами, порівнявши нову композицію з культовим хітом Вєрки Сердючки. Втім, реакція українців виявилася обурливою.

Під час презентації треку Потап та Настя звернулися до шанувальників російською мовою та згадали творчість Андрія Данилка. Потап заявив, що їхня нова іспаномовна пісня цілком може стати гідною заміною знаменитому приспіву "Sieben, sieben, Ai lyu lyu" з пісні "Dancing Lasha Tumbai".

"Рано чи пізно все закінчується. Навіть легендарне "Sieben, sieben, Ai lyu lyu", бо тепер є "очо-очо від Потапа, очо-очо з Настею", що в перекладі з іспанської означає "вісім". Подивимося, чи зможемо ми перевершити "Sieben, sieben, Ai lyu lyu"", — заявив артист.

Однак у мережі подібні слова викликали швидше хвилю глузувань, ніж захоплення. Користувачі розкритикували не лише амбітне порівняння з хітом Вєрки Сердючки, а й те, що музиканти вирішили звернутися до аудиторії російською під час повномасштабної війни Росії проти України.

У коментарях українці не приховували свого обурення:

"Вся Україна не хоче нічого спільного мати з болотами, а ви як той нафталін…"

"Вам до Вєрки Сердючки як до Києва рачки"

"До Вєрки Сердючки вам дуже далеко"

"Коли закінчуються гроші, починають співати російською"

"Ганьба! Слабо до Києва?"

"Ви чудово знаєте, що зараз йде війна і хто є агресором. До якої аудиторії ви звертаєтеся? Усі російськомовні українці чудово розуміють українську мову. Не розуміють її лише росіяни"

Деякі коментатори також зазначили, що дует втратив підтримку як української, так і російської аудиторії, а заяви про намір перевершити один із найвідоміших українських музичних хітів визнали самовпевненими та недоречними. Раніше, за повідомленнями ЗМІ, скандальний дует виступив у Нью-Йорку майже за півмільйона доларів.