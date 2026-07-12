Добриніна знайшли у тяжкому стані

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У російського співака Олександра Добриніна, який у 1980-90-х роках прославився завдяки хітам "Розовые розы" і "Рита-Маргарита", виникли серйозні проблеми зі здоров’ям. 69-річному артисту стало погано у власній квартирі у Москві – у нього відмовили ноги.

За повідомленнями росЗМІ, кілька днів родичі не могли додзвонитися до виконавця. Коли вони приїхали перевірити, що трапилося, Добринін зумів відчинити двері самостійно, проте добирався до них плазом. Після цього йому викликали швидку допомогу.

Зазначається, що подібний випадок стався не вперше: співак періодично йде в тривалі запої, після яких важко пересувається і невиразно розмовляє. Попри це, 12 липня у його Instagram з’явилася публікація, в якій стверджувалося, що з артистом нібито "все добре".

Олександр Добринін — радянський і російський музикант, який у різні роки виступав у складі колективів "Зодчие", "Мираж", "Здравствуй, песня", "Веселые ребята" та "Кинематограф". Найбільшу популярність йому принесли пісні "Розовые розы" ("Светка Соколова"), "Рита-Маргарита" та "Ночные цветы".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Добринін не засудив війну. Він продовжує брати участь у концертах та заходах за участю артистів, які підтримують політику Путіна, з’являється на російських телевізійних шоу та виступає на різних святкових майданчиках.

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