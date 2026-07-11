Режисер "Сватів" Радзюкевич, що ображав Україну, опинився на межі інвалідності

Називав Україну "фашистською державою", а тепер сам ледве ходить

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Російський актор і один із режисерів серіалу "Свати" Едуард Радзюкевич, який відкрито підтримує повномасштабну війну РФ проти України та неодноразово виступав з антиукраїнськими заявами, зіштовхнувся із серйозними проблемами зі здоров’ям. За словами його дружини, артист насилу пересувається і потребує термінової операції.

Ще в березні Радзюкевич зізнався, що кожен крок дається йому насилу. Його дружина Марія Сергєєнкова розповіла, що без знеболювальних актор практично не може нормально ходити.

"Обезбол є якийсь, але він тимчасовий. І мазі, і уколи. Зараз у нього багато спектаклів, і коли він виходить на сцену, адреналін йде, він і танцює, і ходить. На сцені він абсолютно живий. Як тільки далі — він ледве ходить, тільки під ручку", — поділилася вона.

За її словами, медики наполягають на терміновому хірургічному втручанні одразу на обох ногах. Якщо операцію відкладати й надалі, це може призвести до атрофії м’язів і навіть до необхідності пересуватися в інвалідному візку. При цьому з лікуванням затягнули, оскільки путіністові рекомендували спочатку зменшити вагу.

Що говорив Радзюкевич про війну в Україні

Радзюкевич відомий не лише роботою над серіалом "Свати", а й своєю проросійською позицією. 2025 року він зробив низку резонансних заяв, назвавши Україну "фашистською державою", яка, на його думку, "не має існувати".

Крім того, актор згадував про спільну роботу з Володимиром Зеленським у проєктах "Слава богу, ти прийшов!" та над третім сезоном "Сватів", де нинішній президент України був сценаристом та продюсером. За словами Радзюкевича, тоді між ними не виникало жодних конфліктів, проте після початку повномасштабної війни він почав публічно ображати Зеленського, називаючи його "вбивцею", "фашистом" та "ворогом".