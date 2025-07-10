Режисер "Сватів", який назвав Зеленського "вбивцею", видав нову маячню про Україну

Радзюкевич відправив племінника вбивати українців

Російський актор і режисер Едуард Радзюкевич, який назвав Володимира Зеленського "ворогом і вбивцею", видав чергову маячню про Україну та розповів про "фашизм".

Зірка російського скетч-шоу "6 кадрів", яке колись транслювали й на українському телебаченні, а також режисер третього сезону "Сватів" заявив росЗМІ, що України не має існувати.

"На (в — ред.) Україні просто фашизм, конкретний фашизм. І почався він давно, за Хрущова, тоді була міна сповільненої дії з віддачею Криму. Ось що ми і маємо зараз — фашистську державу. Я вважаю, що вона не повинна існувати. Саме в державній формі, я не про людей зараз говорив", — зморозив Радзюкевич.

Також путініст заявив, що на війні проти України знаходиться його племінник. "Я щось подумав, зараз все-таки "СВО". У мене племінник воює, і тому я все звів до мінімуму. Ми з дружиною сходимо в ресторан удвох, посидимо, повечеряємо, і на цьому все святкування закінчиться… Коли все пройде, закінчиться, тоді вже згадаємо про широкі ювілеї", — розмріявся пропагандист.

Як зараз виглядає Едуард Радзюкевич

Після повномасштабного вторгнення Радзюкевич повністю став підтримувати путінську агресію та плазувати перед Кремлем. Зеленського зараз актор називає "ворогом і вбивцею", при тому, що у минулому прекрасно співпрацював з колишнім керівником студії "Квартал 95" і навіть хвалив його за російську мову.

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