Режиссер "Сватов", назвавший Зеленского "убийцей", выдал новый бред про Украину

Радзюкевич отправил племянника убивать украинцев

Российский актер и режиссер Эдуард Радзюкевич, назвавший Владимира Зеленского "врагом и убийцей", выдал очередной бред про Украину и рассказал о "фашизме".

Звезда российского скетч-шоу "6 кадров", который когда-то транслировали и на украинском телевидении, а также режиссер третьего сезона "Сватов" заявил росСМИ, что Украины не должно существовать.

"На (в — ред.) Украине просто фашизм, конкретный фашизм. И начался он давно, при Хрущеве, тогда была мина замедленного действия с отдачей Крыма. Вот что мы и имеем сейчас — фашистское государство. Я считаю, что оно не должно существовать. Именно в государственной форме, я не про людей сейчас говор", — сморозил Радзюкевич.

Также путинист заявил, что на войне против Украины находится его племянник. "Я что-то подумал, сейчас все-таки "СВО". У меня племянник воюет, и поэтому я все свел к минимуму. Мы с женой сходим в ресторан вдвоем, посидим, поужинаем, и на этом все празднование закончится… Когда все пройдет, закончится, тогда уже вспомним о широких юбилеях", — размечтался пропагандист.

Как сейчас выглядит Эдуард Радзюкевич

После полномасштабного вторжения Радзюкевич полностью стал поддерживать путинскую агрессию и пресмыкаться перед Кремлем. Зеленского сейчас актер называет "врагом и убийцей", при том, что в прошлом прекрасно сотрудничал с бывшим руководителем студии "Квартал 95" и даже хвалил его за русский язык.

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