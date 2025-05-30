Больше не блондинка и поет рэп: где сейчас та самая Катя Беркович из "Сватов" и как теперь выглядит

Сериальной подруге Женьки сейчас 29 лет

Украинская актриса Марина Сердешнюк воплотила роль дочери профессора Александра Берковича (сыграл российский актер Александр Феклистов) и ближайшую подругу героини Жени Ковалевой (украинская актриса Анна Кошмал) в некогда популярном сериале Студии "Квартал 95" — "Сваты". К разочарованию поклонников, многие звезды проекта из России поддержали войну против Украины, однако сериальные Женька и Катя не предали родную страну.

Марина Сердешнюк родилась 4 марта 1996 года в Киеве. Она с детства мечтала о театральной сцене и даже в детском саду была активной участницей различных праздничных мероприятий.

Совершенно не блондинка

Актрисы Марина Сердешнюк и Анна Кошмал в "Сватах"

Творческий путь украинской красавицы начался с эпизодических ролей в массовке. Настойчивость девушки однажды заметил режиссер Андрей Яковлев, работавший над комедийным сериалом. После проб Марина была утверждена в актерский состав "Сватов" — впервые она появилась в пятом сезоне. Для роли Сердешнюк даже пришлось перекрасить волосы и стать блондинкой. При этом украинка — настоящая брюнетка:

Жизнь после "Сватов"

Девушка претерпела поразительные изменения: она вернула свой цвет волос и обновила имидж. В начале съемок ей было всего 15 лет, а сейчас — 29. После "Сватов" актриса снялась еще в нескольких сериалах, в том числе "Граница Веры", "На линии жизни" и "СидОренки – СидорЕнки". С 2019 года Сердешнюк играет в столичном Диком театре.

Также Марина – исполнительница рэпа. Ее первый трек под сценическим именем Mary Desh называется "Богдан",. Вішел осенью 2023 года.

В свой день рождения 2025 года Сердешнюк выпустила новый трек под названием "Ти моя зірка", который посвящен "всем наблюдающим с неба звездам и вдохновляющим на ежедневную борьбу в этом мире".

Сердешнюк продолжает вести активную социальную жизнь (на украинском языке) — ее страница в Инстаграме насчитывает более 55 тысяч подписчиков. В соцсети она делится подробностями из своей обыденной жизни, а также публикует оригинальные рекламные интеграции с известными брендами.

Сердце девушки занято – Марина Сердешнюк находится в романтических отношениях. Парня зовут Павел и он графический дизайнер.

Парня Марины зовут Павел, а их кота – Йоко. Фото: instagram.com/mary.desh

К сожалению, не все звезды "Сватов" имеют адекватную позицию относительно агрессии России против Украины. Ранее мы писали о российской актрисе Олесе Железняк и ее любви к диктатору Путину.