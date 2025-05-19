Звезда "Сватов" Железняк поддержала вторжение в Украину, где живет ее брат. Что с ней сейчас

Актриса была в кадре с Зеленским, а в Украине у нее живут родственники

Российская актриса театра и кино Олеся Железняк, хорошо знакомая украинским зрителям по роли Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты", призналась в любви диктатору Путину после полномасштабного вторжения России в Украину. А ведь здесь она снималась, а также живут ее родственники.

Сейчас ей 50 лет и она продолжает поддерживать убийства украинцев. "Телеграф" рассказывает, что Железняк говорит о войне и где пропутинская артистка.

Террористы воюют за "ее семью" в Украине

"Я чувствую, что наши ребята (российские военные) там воюют и за мою семью. И я живу с ощущением, что мы все у них в долгу. То, что я пришла в госпиталь, это малое, это совсем ничего по сравнению с тем, что делают они, стоя на защите нашей родины", — заявила актриса перед раненными боевиками.

Железняк и Татьяна Кравченко из "Сватов" поддерживают войну в Украине

Ее родственники, живущие в Украине, прекратили с ней общение. Оказывается, здесь у нее живет "одурманенный" брат. "Брат мой двоюродный Саша, с которым мы сейчас не общаемся, одурманен и считает, что одурманена я. Его папа дошел до Берлина, вся его грудь была в орденах. Саша не слышит. А сейчас мы и не говорим даже", — сказала Железняк в интервью пропагандистским СМИ.

Хотя россиянка провела немало времени в Киеве во время съемок "Сватов", позднее она одной из первых начала в публичных высказываниях критически отзываться об украинцах, называя их "нацистами". Кроме того, раньше Железняк снималась с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в фильмах "Любовь в большом городе" и "8 первых свиданий". После начала так называемого "СВО", она обратилась к нему с бредовым вопросом.

Зеленский с путинисткой в фильме "8 первых свиданий"

"Иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!" Мы же шутили, смеялись, ну как же так", — ляпнула путинистка росСМИ.

При этом актриса по каким-то причинам убеждена, что Украина и РФ должны представлять собой единое целое: "Мне кажется, что мы должны быть вместе. Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе. Мы — одно, потому что культура у нас общая".

Олеся Железняк — что известно

Родилась 9 ноября 1974 года в Москве. Сначала она окончила хореографическое отделение училища культуры, а затем получила образование в Российской академии театрального искусства. Жената на актере Спартаке Сумченко, воспитывает троих сыновей и дочь. Старшему Савелию сейчас 22 года, он призывного возраста. Все живут в Москве.

Против агрессии России высказался российский актер Александр Феклистов. Оказывается, звезда "Сватов" покинул Россию и поддерживает украинцев.