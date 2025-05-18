Радовался, что дочь "не продалась" России 15 лет назад: что известно об отце запроданки Лорак

Студентом его выгнали из университета за флаг Украины

Скандальная певица Ани Лорак потеряла звание "народной" из-за предательства Украины. Артистка выросла в Черновицкой области, однако имела небогатое детство.

Каролина Куек, как назвали исполнительницу при рождении, родилась в 1978 году в городе Кицмань. Оттуда родом и ее мать Жанна Линькова, и отец Мирослав Куек. В апреле 2024 года стало известно, что мужчина умер в возрасте 77 лет.

Известный журналист и писатель

Мирослав Иванович Куек родился 1 января 1947 года в селе Витилевка Кицманского района. В 1966 году с отличием окончил режиссерское отделение Черновицкого культурно-просветительского училища. В 1967 году Куек поступил на исторический факультет Черновицкого государственного университета. Уже тогда мужчина занимал сознательную позицию: в 1970 году вместе с единомышленниками он вывесил сине-желтый флаг на воротах университета — в знак протеста к 100-летию со дня рождения Ленина. Этот поступок стоил ему учебы — его отчислили из университета.

Мирослав Куек в молодости (справа). Фейсбук Miroslav Kuek

У Мирослава Куека всегда была проукраинская позиция. Фейсбук Miroslav Kuek

"Кэгэбэшники долго нас таскали. После настоятельно рекомендовали поехать в Казахстан на комсомольское строение. Строил там дома. Вернулся через два года", — рассказал Мирослав Иванович gazeta.ua в 2010 году.

С 1972 года работал в сфере журналистики, занимая должность заведующего отделом в кицманской районной газете "Свободная жизнь". В 1983 году заочно окончил филологический факультет Черновицкого университета.

Куек является редактором многочисленных литературных и краеведческих изданий, а также автором поэтического сборника "Священний дар любові". За свою творческую деятельность мужчина удостоен благодарности Президента Украины (1999) и Государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры (2003). Он также лауреат литературно-художественной премии имени Виктора Зубаря.

Жизнь с матерью Ани Лорак

Мирослав Иванович разошелся с Жанной Линьковой, когда Лорак было 2 года, однако всю жизнь стремился сохранить связь с дочерью. Даже тогда, когда из-за финансовых затруднений мать была вынуждена отдать маленькую Каролину в детский дом, отец навещал ее с подарками.

В 2023-м Куек отказывался вспоминать дочь

Отец Лорак тяжело переживал решение дочери переехать в Москву. Еще в 2010 году он в комментариях СМИ говорил, что гордится Каролиной, ведь она, мол, "не продалась моск*лам". "Что у вас там в Киеве? Янукович стал президентом? Я за дочь свою рад, что выступала за Юльку. Мне было бы очень неприятно, если бы она тянула за моск*лей", — говорил мужчина журналистам за своего ребенка, который впоследствии предал его надежды. После полномасштабного вторжения мужчина уже не хотел говорить о дочери.

Фото: Фейсбук Miroslav Kuek

Известно, что в 1998 году Мирослав Иванович женился во второй раз, на украинской поэтессе Сильвии Заяц. Умер мужчина 18 апреля 2024 года в родном Кицмане.

Мирослав Куек со второй женой Сильвией Заяц. Фото: facebook.com/people/Сильвия-Заяц

Напомним, что Ани Лорак сейчас живет в Москве. Мы рассказывали, какой дом предательница приобрела за рубли.