Мама на пять лет отдала ее в интернат: каким было детство предательницы Ани Лорак и как она выглядела

Мама отдала Лорак в интернат вместе со средним братом Игорем

У известной певицы Ани Лорак, которая родилась в Украине, но предала нашу страну за кровавые рубли, было довольно трудное детство. В шесть лет мама отдала ее вместе с братом в интернат, где будущая звезда воспитывалась до седьмого класса.

"Телеграф" решил выяснить, что предательница рассказывала о своей жизни в интернате и как тогда выглядела. Мы узнали о ней некоторые факты.

Почему Ани Лорак в детстве отдали в интернат

Каролина Куек родилась в 1978 году в городе Кицмань, что на севере Черновицкой области. Ее родители расстались еще до ее рождения, поэтому маме приходилось самостоятельно ставить на ноги четверых детей. У Ани Лорак был старший брат Сергей, который погиб в Афганистане, а также средний брат Игорь и младший брат Андрей.

Ани Лорак вместе с мамой и братьями

Жили они очень бедно, у них в доме не было ни воды, ни отопления, ни кровати. А зарплаты мамы едва хватало на еду. Когда у Лорак родился брат Андрей, мама поняла, что не сможет прокормить всю семью, поэтому отдала певицу и ее среднего брата в Садгорскую школу-интернат № 4 в Черновцах. Там Ани Лорак воспитывалась до седьмого класса.

Как Ани Лорак выглядела в детстве

В своих интервью певица вспоминала о том, что считала интернат весьма прекрасным местом, ведь ее там кормили, давали одежду и у нее появилось много друзей. Правда, еды детям постоянно не хватало, поскольку сытными блюдами их не баловали. Бывало и так, что детям не доставалось обеда, поскольку его съедали более сильные и наглые сверстники.

Ани Лорак отдали в интернат, когда ей было 6 лет

Однако, как и всем детям в интернате, Каролине также не хватало родительской любви и заботы, поэтому часто по ночам она плакала, ведь хотела, чтобы родители ею гордились. Но она понимала, что ее и брата в интернат отдали не из-за хорошей жизни, и в отличие от других детей, у нее были живы и мама, и папа.

Ани Лорак в детстве жила очень бедно

Отец иногда навещал Ани Лорак в интернате, а в день рождение забирал ее на все выходные, водил в "Детский мир", где покупал, все что ей хотелось. Папа приносил ей конфеты, которыми артистка делилась с другими детьми.

Ани Лорак вместе с отцом

Когда будущей звезде исполнилось 11 лет, она начала стесняться "интернатской" одежды, поскольку все были одеты одинаково и это привлекало внимание. Лорак вспоминает, что возможно люди жалели их, но слово "интернатские" вызывало у нее раздражение. Каролина понимала, что нужно с этим что-то делать и у нее даже были мысли о побеге. Однако вскоре мама забрала ее из интерната. Семье дали трехкомнатную квартиру в Черновцах спустя несколько лет после гибели старшего брата в Афганистане. Тогда у мамы появилась возможность забрать детей домой, хотя сводить концы с концами все равно было трудно.

Ани Лорак вместе с братом Андреем и Игорем

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