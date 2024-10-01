Ушел от жены ради Ани Лорак и лишился дома в Киеве: куда исчез продюсер Юрий Фалеса, родом из России

Продюсер в начале войны пропал с радаров

Украинский продюсер Юрий Фалеса, который сотрудничал с многими артистами, в частности предательницей Ани Лорак, в начале полномасштабной войны перестал вести публичный образ жизни. В сети ходила информация, что продюсер уехал на родину, в Россию.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о его местонахождении и каким был его карьерный путь. Юрий Фалеса в начале войны потерял свой дом, в него влетел российский снаряд.

Юрий Фалеса — творческий путь и отношения с Ани Лорак

Известный продюсер родился в 1961 году в Свердловской области России, но семья вскоре переехала в Украину и обосновалась в Мариуполе. Там Юрий пошел в школу, но заканчивал обучение он в Магадане, поскольку родителям снова пришлось переехать.

С юных лет Юрия Фалесу интересовала музыка, поэтому он окончил музыкальную школу, затем училище и получил образование в Киевском институте гражданской авиации. Он был участником группы "Крок" и "Альцион".

Юрий Фалеса стал продюсером в 33 года

В 1992 году он переехал в Черновцы, где открыл продюсерский центр "Титан". Там он и познакомился с Ани Лорак, которая только начинала свою творческую деятельность. В интервью "ЖВЛ" Юрий рассказал, что она запомнилась ему уникальным голосом, и он предложил вместе работать. Девушке на тот момент было 13 лет. По итогу, с Юрием Фалесой Ани Лорак заключила контракт на 10 лет и старательно работала над своим репертуаром, набирая ценный опыт.

Юрий Фалеса и Ани Лорак

Но продюсер понял, что стал воспринимать девушку не только как свою подопечную. Из-за Ани Лорак у него начались скандалы с первой женой Ольгой, с которой он прожил в браке 11 лет. Вскоре Фалеса ушел от жены и начал романтические отношения с начинающей звездой. Жить вместе они начали, когда Каролине было 15 лет. И несмотря на разницу в возрасте, в гражданском браке они прожили 13 лет, а потом артистка ушла от продюсера к футболисту Сергею Реброву.

Юрий Фалеса прожил с Ани Лорак 13 лет

Продюсер также сотрудничал с украинской певицей Микой Ньютон, которая разорвала с ним контракт со скандалом. Исполнительница обвинила Фалесу в том, что он и его компания присвоили себе ее средства. Мика Ньютон даже подала в суд на продюсера и выиграла судебные заседания.

Юрий Фалеса и Мика Ньютон

После разрыва с Ани Лорак продюсер встречался с художницей Ольгой, а потом с певицей Машей Гойя, с которой состоял в браке с 2012 по 2015 год. А спустя год музыкальный продюсер женился на 19-летней девушке Катерине.

Где сейчас Юрий Фалеса

В начале войны продюсер лишился своего дома в Подольском районе Киева. В него прилетел российский снаряд. Юрий сообщил, что после происшествия у него не осталось ни жилья, ни студии, но отметил, что будет все заново отстраивать.

Дом Юрия Фалесы

Потом Юрий Фалеса пропал из радаров. Его бывшая супруга Маша Гойя заявила, что Фалеса выехал в Россию, к своей маме. Но в 2023 году Слава Демин на своем канале YouTube рассказал, что общался с Фалесой и тот сообщил, что находится не в России, а в украинском Крыму. Как он попал на временно оккупированный остров пока неизвестно.

Юрий Фалеса выехал в Крым

"Телеграф" писал ранее, где сейчас актриса Мария Машкова и что говорит о войне. Актриса отказалась от российского гражданства и не общается с отцом.