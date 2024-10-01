Ушел от жены ради Ани Лорак и лишился дома в Киеве: куда исчез продюсер Юрий Фалеса, родом из России
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Продюсер в начале войны пропал с радаров
Украинский продюсер Юрий Фалеса, который сотрудничал с многими артистами, в частности предательницей Ани Лорак, в начале полномасштабной войны перестал вести публичный образ жизни. В сети ходила информация, что продюсер уехал на родину, в Россию.
"Телеграф" решил выяснить, что известно о его местонахождении и каким был его карьерный путь. Юрий Фалеса в начале войны потерял свой дом, в него влетел российский снаряд.
Юрий Фалеса — творческий путь и отношения с Ани Лорак
Известный продюсер родился в 1961 году в Свердловской области России, но семья вскоре переехала в Украину и обосновалась в Мариуполе. Там Юрий пошел в школу, но заканчивал обучение он в Магадане, поскольку родителям снова пришлось переехать.
С юных лет Юрия Фалесу интересовала музыка, поэтому он окончил музыкальную школу, затем училище и получил образование в Киевском институте гражданской авиации. Он был участником группы "Крок" и "Альцион".
В 1992 году он переехал в Черновцы, где открыл продюсерский центр "Титан". Там он и познакомился с Ани Лорак, которая только начинала свою творческую деятельность. В интервью "ЖВЛ" Юрий рассказал, что она запомнилась ему уникальным голосом, и он предложил вместе работать. Девушке на тот момент было 13 лет. По итогу, с Юрием Фалесой Ани Лорак заключила контракт на 10 лет и старательно работала над своим репертуаром, набирая ценный опыт.
Но продюсер понял, что стал воспринимать девушку не только как свою подопечную. Из-за Ани Лорак у него начались скандалы с первой женой Ольгой, с которой он прожил в браке 11 лет. Вскоре Фалеса ушел от жены и начал романтические отношения с начинающей звездой. Жить вместе они начали, когда Каролине было 15 лет. И несмотря на разницу в возрасте, в гражданском браке они прожили 13 лет, а потом артистка ушла от продюсера к футболисту Сергею Реброву.
Продюсер также сотрудничал с украинской певицей Микой Ньютон, которая разорвала с ним контракт со скандалом. Исполнительница обвинила Фалесу в том, что он и его компания присвоили себе ее средства. Мика Ньютон даже подала в суд на продюсера и выиграла судебные заседания.
После разрыва с Ани Лорак продюсер встречался с художницей Ольгой, а потом с певицей Машей Гойя, с которой состоял в браке с 2012 по 2015 год. А спустя год музыкальный продюсер женился на 19-летней девушке Катерине.
Где сейчас Юрий Фалеса
В начале войны продюсер лишился своего дома в Подольском районе Киева. В него прилетел российский снаряд. Юрий сообщил, что после происшествия у него не осталось ни жилья, ни студии, но отметил, что будет все заново отстраивать.
Потом Юрий Фалеса пропал из радаров. Его бывшая супруга Маша Гойя заявила, что Фалеса выехал в Россию, к своей маме. Но в 2023 году Слава Демин на своем канале YouTube рассказал, что общался с Фалесой и тот сообщил, что находится не в России, а в украинском Крыму. Как он попал на временно оккупированный остров пока неизвестно.
"Телеграф" писал ранее, где сейчас актриса Мария Машкова и что говорит о войне. Актриса отказалась от российского гражданства и не общается с отцом.