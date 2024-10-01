Учился и выступал в Одессе, но переехал в Россию: что говорит о войне звезда "Бедной Насти" Дмитрий Шевченко (фото)

Дмитрий продолжает заниматься актерской деятельностью

Много артистов родились в Украине, но карьеру отправились строить в Россию. В этом списке помимо Стаса Костюшкина из "Чай вдвоем", находится и известный актер Дмитрий Шевченко. Многим он запомнился благодаря ролям в сериале "Бедная Настя", а также "Мажор" и "Бой с тенью".

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится актер и каким был его путь. Также мы узнали, говорит ли Дмитрий Шевченко о войне в Украине.

Дмитрий Шевченко — детство и первые шаги в карьере

Звезда сериала "Бедная Настя" Дмитрий Шевченко родился в Харькове, но когда родители развелись, он с мамой переехал в Одессу. С детства мама водила его на различные кружки, в том числе и театральный.

После окончания школы Дмитрий начал учиться в Одесском политехническом институте на экономическом факультете, но желание выступать на сцене у него никуда не ушло. Вскоре Дмитрий вступает в команду КВН "Одесские джентльмены" и выступает на публике. Но после получения диплома отправляется дальше учиться в Россию.

Дмитрий Шевченко родился и вырос в Украине

Актер пять лет учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Сначала он играл в небольших театрах, но с годами прокладывал себе путь на сцену и вскоре был задействован в известных спектаклях. После Дмитрий переехал в Москву и помимо театра в его жизни появилось кино.

Дмитрий Шевченко

Широкой публике он стал известен после роли в фильме "День рождения Буржуя". Далее он снимался в сериале "Сыщики", "Бедная Настя", который принес ему колоссальный успех. А в 2014-м году актер сыграл в драме "Мажор", который стал новым витком в его карьере. Кинолента снималась и в Киеве, и в Москве, но большая часть проходила в Петербурге.

Дмитрий Шевченко переехал в Россию

Как выглядит Дмитрий Шевченко и что говорит о войне в Украине

В интервью за 2021 год со Снежаной Егоровой, Дмитрий Шевченко рассказал, что часто приезжает в Украину, ведь у него в Харькове остались родители. Его мама не захотела переезжать в Москву. Уехала ли она из города, который регулярно обстреливается сейчас россиянами — неизвестно.

Дмитрий Шевченко часто посещал Киев

Актер до полномасштабного вторжения отмечал, что ему бы не хотелось, чтобы ситуация сложилась так, чтобы он не мог посещать Украину. Дмитрий назвал себя "законопослушным иностранцем", который не хотел попасть в базу "Миротворца". Он очень хвалил Харьков, в котором родился, отмечая, что он уютный и сделан для людей.

Дмитрий Шевченко решил молчать о войне

Также Дмитрий высказался тогда об АТО, заявив, что ждет, чтобы война на Донбассе поскорее закончилась. Он также признался, что не думал, что она затянется на несколько лет.

Что же касается полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось в феврале 2022 года, то актер за два года ни разу о нем не упомянул. Он продолжает заниматься актерской карьерой в России, но предпочитает не говорить о политике. Недавно с ним вышло новое интервью, в котором он вспоминал о своем детстве и юности в Украине, но никак не комментировал происходящие события.

Дмитрий Шевченко продолжает сниматься в России

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне белорус Шепелев. Ранее он был звездой украинского ТВ и работал с Зеленским.