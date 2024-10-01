Навчався та виступав в Одесі, але переїхав до Росії: що говорить про війну зірка "Бідної Насті" Дмитро Шевченко (фото)

Дмитро продовжує займатися акторською діяльністю

Багато артистів народилося в Україні, але кар’єру вирушили будувати до Росії. У цьому списку, крім Стаса Костюшкіна з "Чай вдвоем", знаходиться і відомий актор Дмитро Шевченко. Багатьом він запам’ятався завдяки ролям у серіалі "Бідна Настя", а також "Мажор" та "Бій з тінню".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз актор і яким був його шлях. Також ми дізналися, чи каже Дмитро Шевченко про війну в Україні.

Дмитро Шевченко — дитинство та перші кроки у кар’єрі

Зірка серіалу "Бідна Настя" Дмитро Шевченко народився у Харкові, але коли батьки розлучилися, він із мамою переїхав до Одеси. З дитинства мама водила його на різні гуртки, зокрема й театральний.

Після закінчення школи Дмитро почав навчатися в Одеському політехнічному інституті на економічному факультеті, але бажання виступати на сцені в нього нікуди не пішло. Незабаром Дмитро вступає до команди КВК "Одеські джентльмени" і виступає на публіці. Але після отримання диплома вирушає далі навчатися до Росії.

Дмитро Шевченко народився та виріс в Україні

Актор п’ять років навчався у Ленінградському державному інституті театру, музики та кінематографії. Спочатку він грав у невеликих театрах, але з роками прокладав собі шлях на сцену і незабаром був залучений у відомих спектаклях. Після того Дмитро переїхав до Москви крім театру в його житті з’явилося кіно.

Дмитро Шевченко

Широкій публіці він став відомим після ролі у фільмі "День народження Буржуя". Далі він знімався у серіалі "Сыщики", "Бідна Настя", який приніс йому колосальний успіх. А у 2014-му році актор зіграв у драмі "Мажор", який став новим витком у його кар’єрі. Кінострічка знімалася і в Києві, і в Москві, але більшість проходила в Петербурзі.

Дмитро Шевченко переїхав до Росії

Як виглядає Дмитро Шевченко і що говорить про війну в Україні

В інтерв’ю за 2021 рік зі Сніжаною Єгоровою, Дмитро Шевченко розповів, що часто приїжджає до України, адже у нього у Харкові залишились батьки. Його мати не захотіла переїжджати до Москви. Чи вона поїхала з міста, яке регулярно обстрілюється зараз росіянами — невідомо.

Дмитро Шевченко часто відвідував Київ

Актор до повномасштабного вторгнення зазначав, що йому не хотілося б, щоб ситуація склалася так, щоб він не міг відвідувати Україну. Дмитро назвав себе "законослухняним іноземцем", який не хотів потрапити до бази "Миротворця". Він дуже хвалив Харків, у якому народився, акцентуючи на тому, що він затишний та зроблений для людей.

Дмитро Шевченко вирішив мовчати про війну

Також Дмитро висловився тоді про АТО, заявивши, що чекає, щоб війна на Донбасі якнайшвидше закінчилася. Він також зізнався, що не думав, що вона затягнеться на кілька років.

Що ж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося у лютому 2022 року, то актор за два роки жодного разу про нього не згадав. Він продовжує займатися акторською кар’єрою в Росії, але вважає за краще не говорити про політику. Нещодавно з ним вийшло нове інтерв’ю, в якому він згадував про своє дитинство та юність в Україні, але ніяк не коментував події, які відбуваються.

Дмитро Шевченко продовжує зніматися у Росії

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну білорус Шепелєв. Раніше він був зіркою українського ТБ і працював із Зеленським.